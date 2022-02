▲ 윤수원씨 별세, 윤운하·윤종만(미국 거주)·윤정하(잼페이스 대표)·윤선하씨 부친상, 민경일(이노웨이브글로벌 대표)·정한영(SC제일은행 홍보부 부장)·황인철씨 장인상= 4일, 분당제생병원 장례식장 1호실, 발인 7일 오전 6시

