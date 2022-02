이마트, 넥센타이어 할인 행사…"최대 30% 저렴하게 교체"

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 16일까지 프리미엄급 세단용 타이어 ‘엔프리즈 AH8’과 SUV용 타이어 ‘로디안GTX’를 용산점·왕십리점·영등포점 등 50개 매장에서 할인 판매한다고 6일 밝혔다.

엔프리즈AH8은 세단용 사계절 타이어로 컴파운드 강성 제어를 통해 차량 핸들링 및 제동 성능을 최적화하여, 젖은 노면부터 마른 노면까지 모든 도로 조건에서 최적 주행을 구현할 수 있게 만들어진 제품이다. 로디안GTX는 SUV용 사계절 타이어로, 타이어 변형을 최소화하는 폴리머 적용으로 강한 내구성 및 안정된 제동력으로 인기를 끌고 있다.

행사기간 상품권 지급 프로모션도 진행한다. 넥센타이어 행사 제품을 구매한 모든 고객을 대상으로, 타이어 4본 구매 고객에게는 신세계 상품권 7~10만원을 증정한다. 또한 타이어 2본 구매 고객에게도 이마트 지류 상품권 2만원을 제공한다.

타이어 교체 관련 무료 서비스도 준비했다. 타이어 구매고객들은 무료 탈부착 서비스뿐만 아니라 타이어의 균형 상태를 잡아줘 한쪽으로 기울지 않게 하는 휠 밸런스 점검도 무료로 받을 수 있다. 자동차 바퀴의 위치, 방향 및 상호 밸런스 등을 올바르게 유지하게 해주는 휠 얼라인먼트까지 할인가에 제공한다. 타이어 교체 비용, 휠 밸런스 점검 비용, 행사가 및 상품권 증정 프로모션을 적용하면 기존 대비 최대 30%가량 저렴하게 타이어를 교체할 수 있다.

이마트 관계자는 “고객들이 합리적인 가격에 쉽고 편하게 타이어를 교체할 수 있도록 넥센타이어와 함께 타이어 행사를 선보였다”며 “앞으로도 삶의 전반에서 고객들이 편의를 느낄 수 있도록 다양한 행사를 기획할 것”이라고 말했다.

