"보복 위해 칼 갈았다"…북한 인터넷망 마비시킨 美 해커

[아시아경제 나예은 기자] 한 미국인 해커가 최근 북한의 전체 인터넷망을 마비시킨 장본인이 본인이라고 자처하고 나섰다.

익명 해커 'P4x'는 2일(현지시간) 미국 IT전문매체 와이어드와의 인터뷰에서 자신이 북한을 상대로 한 분산서비스거부(DDoS·디도스) 공격을 주도했다고 밝혔다.

앞서 지난달 26일 디도스 공격으로 북한의 거의 모든 웹사이트가 다운됐고, 현재까지 크고 작은 접속 장애가 발생하고 있다. 미국의 북한 전문매체 NK뉴스는 이 해커가 이날 아침까지 공격을 계속했다고 보도했다.

해커는 "1년 전 북한이 서방 보안 연구원을 대상으로 벌인 해킹의 피해를 보았다"며 이번 공격이 보복 차원이라고 설명했다.

지난해 1월 북한 해커들은 소프트웨어 취약점에 관한 정보를 훔치기 위한 목적으로 서방 보안 연구원들을 겨냥해 해킹을 시도했었고, 'P4x'도 그 표적 중 하나였다고 한다.

당시 직접적인 피해는 막았지만 개인을 상대로 한 국가 차원의 해킹과 이에 대한 미국 정부의 부족한 대응에 불안을 느껴 직접 행동하기로 했다는 것이다.

이 남성은 북한의 인터넷 네트워크가 의존하는 서버와 라우터에 취약점이 발견돼 일련의 디도스 공격이 가능했다고 주장했다. 현재는 북한 시스템에 대한 해킹 공격을 대체로 자동화한 상태라고 덧붙였다.

또 지금까지는 테스트 목적과 더불어 취약점을 찾는 데 집중했다면 앞으로는 실제 북한 시스템을 해킹해 정보를 훔치고 전문가들과 공유할 예정이라고 말했다. 다른 해커들을 모집해 집단행동으로 나설 수 있길 희망한다고도 말했다. 이를 홍보하기 위한 다크웹(특수 웹브라우저를 통해서만 접근할 수 있는 웹)도 만들었다고 한다.

한편 지난해 1월 당시 북한 해킹 표적이 됐던 전직 미 국가안보국(NSA) 해커 데이브 아이텔은 "해당 공격이 기존 서방의 기밀 활동을 방해하고 있을 수 있다는 가능성을 제기하며 생산적인 접근법은 아니다"라고 지적했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr