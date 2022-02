2021년 가락시장 청과부류 거래물량 222만톤, 거래금액 4조7282억원

서울시농수산식품공사, 2021년 가락시장 청과부류 거래실적 발표... 전년 대비 거래물량 2.8% 감소, 거래금액 4.3% 증가

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 문영표)는 2021년 가락시장 청과부류 거래실적 분석 결과를 발표했다.

2021년 가락시장 청과부류 거래물량은 222만톤으로 전년 대비 2.8% 감소, 거래금액은 4조7282억원으로 전년 대비 4.3% 증가한 것으로 나타났다. 과일류는 전년 대비 거래물량이 3.6% 감소한 반면, 거래금액은 7.5% 증가했다. 채소류는 전년 대비 거래물량이 2.6% 감소한 반면, 거래금액은 3.5% 증가했다.

가락시장 도매시장법인의 거래실적은 서울청과, 농협가락(공), 중앙청과, 동화청과, 한국청과의 거래물량은 전년 대비 감소하고 거래금액은 증가했다. 대아청과의 거래물량과 거래금액은 전년 대비 모두 감소했다. 상장예외품목은 전년 대비 거래물량이 감소한 반면 거래금액은 증가했다.

가락시장 거래물량 상위 5개 품목은 양파, 무, 배추, 파, 오이 순이며, 거래금액 상위 5개 품목은 파, 딸기, 양파, 오이, 마늘 순으로 나타났다.

수입 농산물은 총 18만6000톤으로 전체 거래물량의 8.4% 수준으로 나타났다. 수입 과일류 거래물량은 전년 수준인 10만6000톤으로 바나나, 오렌지, 포도, 파인애플 등 주요 수입과일이 감소했다. 수입 채소류 거래물량은 전년 대비 1.8% 감소한 8만톤으로 당근, 호박, 브로콜리 등이 감소했다.

한편, 2017~2021년 가락시장 청과부류 연평균 성장률은 거래금액의 경우 전체 3.5%, 과일 4.4%, 채소 3.2%를 기록했다.

거래물량의 경우 지속적으로 감소세를 보여 전체 ?2.0%, 과일 ?3.9%, 채소 ?1.7% 기록했다.

