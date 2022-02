[아시아경제 장효원 기자] 정몽규 회장이 지분 100%를 보유한 엠엔큐투자파트너스가 지난달 27일부터 3일까지 3거래일간 HDC HDC 012630 | 코스피 증권정보 현재가 7,110 전일대비 30 등락률 +0.42% 거래량 540,557 전일가 7,080 2022.02.03 15:30 장마감 관련기사 중대재해처벌법 시행, 안전보건 비용 부담은 적어주가 방어 나선 HDC, 현산 주식 100만주 매수HDC, HDC현산 100만주 장내 매수…"정몽규, 회사 신뢰 제고 노력" close 보통주 30만5146주를 장내 매수했다.

엠엔큐투자파트너스는 지난달 11일 광주 화정아이파크 외벽 붕괴 사고가 난 직후인 같은 달 13~17일 HDC 보통주 32만9008주를 장내 매수한 것을 시작으로 주주 가치 제고를 위해 지속해서 HDC주식을 취득하고 있다.

HDC는 "앞으로도 회사의 신뢰 회복을 위해 계속 노력할 것"이라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr