[아시아경제 장효원 기자] 삼천리자전거 삼천리자전거 024950 | 코스닥 증권정보 현재가 11,800 전일대비 850 등락률 +7.76% 거래량 216,095 전일가 10,950 2022.02.03 15:30 장마감 관련기사 자전거株, 최대실적 향해 '씽씽'‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[클릭 e종목]"삼천리자전거, 전기자전거 '팬텀' 매출 호조…재평가 기대" close 는 1주당 150원의 현금 배당을 결정했다고 3일 공시했다.

시가배당율은 1.45%고 배당금 총액은 18억1540원이다. 배당기준일은 지난해 12월31일이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr