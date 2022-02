신용보증기금, ESG경영 잘하면 보증한도·컨설팅 우대한다

[아시아경제 송승섭 기자] 신용보증기금은 ‘ESG경영 역량 평가 보증’ 제도를 도입했다고 3일 밝혔다.

해당 제도는 중소기업의 지속가능한 성장기반을 확충하고 경제생태계 전반에 ESG(환경·사회·지배구조) 가치를 촉진하기 위해 마련됐다. 신보는 지난해 말부터 자체적인 ESG경영 역량 평가지표를 개발하고, 이를 보증 심사에 반영할 수 있는 시스템 도입을 추진해왔다.

제도에 따라 신보는 평가대상 기업을 제조업과 비제조업으로 구분한다. 평가 시 환경과 사회적 책임, 지배구조를 종합적으로 살펴본다. ESG 역량이 우수하면 보증 한도를 확대하고 심사방법과 전결권에서 우대한다. 또 유동화회사보증 편입과 컨설팅 등에서 우대혜택을 제공한다.

신보 관계자는 “이번 제도는 중소기업의 ESG경영 역량 강화를 유도하고 경제 생태계 전반에 ESG 가치를 확산하기 위한 제도”라며 “ESG경영을 적극 실천하는 기업이 더 쉽게 자금을 조달하고 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 강조했다.

