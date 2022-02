"잔혹 살해 후 인증까지"…길고양이 학대 갤러리 '악마들' 재등장에 "엄벌 촉구"

[아시아경제 황수미 기자] 길고양이를 학대한 뒤 인증 사진과 영상을 촬영해 공유한 온라인 커뮤니티 이용자에 대한 엄벌을 촉구하는 청원글이 올라왔다.

앞서 지난해 7월 한 온라인 커뮤니티 갤러리에 고양이를 잔혹하게 학대해 살해하는 모습이 올라와 고발돼 폐쇄된 바 있지만, 이후 타 갤러리에서 같은 행위가 반복되고 있다는 것이다.

지난달 30일 청와대 국민청원 게시판에는 '길고양이를 학대하는 갤러리를 폐쇄하고 엄중한 수사를 해주십시오'라는 제목의 글이 게재됐다.

청원인은 "작년에 고양이들을 잔혹하게 학대해 살해하는 모습이 디시인사이드 길고양이 이야기 갤러리에 중계되듯 업로드되어 국민청원이 진행되었고 갤러리는 바로 폐쇄 조치 됐다"며 "그러나 대다수의 이용자는 익명성에 숨은 채 잡히지 않았다"고 했다.

이어 "이들은 현재 같은 사이트의 야옹이 갤러리라는 곳에 다시 모여 하루에도 몇 건씩 학대 영상을 올리고 있다"고 폭로했다.

그러면서 "고양이를 바퀴벌레라고 부르며 정부 TNR 정책에 반대하고 전부 다 죽여 없애야 한다는 말로 학대를 정당화하고 있다"고 덧붙였다.

청원인에 따르면 지난달 28일 이 갤러리에는 길고양이를 철제 포획 틀에 잡아 가두어 토치를 이용해 고양이 얼굴 위주로 불을 붙이는 영상이 올라왔다. 또 다리가 부러진 채 필사적으로 기어 도망가는 길고양이의 모습도 담겼다.

청원인은 "영상이 몹시도 잔혹하여 차마 볼 수 없을 정도였고 화면 속 고양이들의 공포와 고통이 끔찍하기 그지없었다"고 분노했다.

이 외에도 이 갤러리의 이용자들은 '길고양이 돌보미들은 여성, 저소득층, 중국 교포일 것'이라고 단정하며 혐오 발언을 내뱉기도 했다. 또한 특정 돌보미의 거주지까지 파헤치는 행위도 이어나갔다.

청원인은 "고양이를 키우거나 다친 길고양이를 구조, 혹은 밥을 준다는 이유만으로 당사자의 신상 정보를 수집하여 공공연히 게시글로 올리고 다 같이 조리돌림을 하고 협박을 해왔다"고 했다.

그러면서 "현재까지 제보해주신 많은 피해자와 증거들이 있으며 여러 건의 고소를 진행 중"이라고 밝혔다.

그는 "이를 본 많은 사람이 신고를 이어가고 있으나 길고양이 학대 영상을 올린 이용자는 '유료 아이피 변환 프로그램을 구매했으니 절대로 잡지 못할 것'이라며 오히려 조롱하고 있다"고 했다.

이어 "게시되는 고양이 학대글 수는 빠르게 점점 늘어나고 있고 경찰 인력의 한계와 익명 사이트의 특성상 수사가 어려운 점 때문에 학대범 대다수는 유유히 빠져나가고 있다"고 지적했다.

그러면서 "저들은 폐쇄를 대비하여 제2, 제3의 갤러리까지 준비해두고 필요하면 옮겨갈 계획을 하며 집요하게 길고양이 학대를 자행하고 있다"며 "해당 갤러리를 엄정 수사, 폐쇄하고 타 갤러리로 이동하여 같은 학대를 반복할 수 없도록 강력한 조치를 취해달라"고 촉구했다.

현재 이 청원은 1일 오후 6시 기준 3만7천여 명이 동의한 상태다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr