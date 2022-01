"日, 사도광산 세계문화유산 추천 발표 전 美에 먼저 설명"

[아시아경제 정현진 기자] 일본 정부가 일제강점기 조선인 징용 현장인 사도 광산을 유네스코에 세계문화유산으로 추천하는 가운데 발표 이전 미국 측에 관련 내용을 설명했다고 30일 일본 니혼게이자이신문이 보도했다.

보도에 따르면 일본 외무성은 지난 28일 주일본 미국대사관의 레이먼드 그린 수석 공사에게 연락해 사전 설명을 했다. 일본이 당사국도 아닌 미국에 사도 광산과 관련한 사전 설명을 한 것은 미국 측이 한일 갈등을 우려했기 때문으로 풀이된다.

니혼게이자이는 "(사도 광산의 세계유산) 추천으로 총리가 우려한 쪽은 한국이 아니라 미국이었다"고 전했다. 니혼게이자이는 기시다 총리가 미국 동향을 고려해 지난 26일 아베 신조 전 총리에 먼저 전화해 이번 결정이 미·일 관계에 미칠 영향 등에 대한 의견을 물었다고 보도했다.

일본 정부가 다음달 1일 유네스코에 사도 광산을 세계유산으로 공식 추천하면 1년 반 정도 뒤인 내년 6~7월께 등재 여부가 최종 결정된다.

한국 외교부는 기시다 총리의 사도 광산 세계유산 추천 발표 직후 대변인 성명을 통해 "우리 측의 거듭된 경고에도 일본 정부가 제2차 세계대전 시 한국인 강제노역 피해 현장인 사도 광산을 유네스코 세계유산으로 등재를 추진키로 한 것은 강한 유감"이라며 "이러한 시도를 중단할 것을 엄중히 촉구한다"고 밝혔다.

