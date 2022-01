금천구, 사이버폭력·성폭력 예방 웹툰 및 달력 제작

금천구 청소년상담복지센터, 청소년지원센터에서 사이버폭력 · 성폭력 예방 웹툰과 달력 제작... 학교 밖 청소년들이 직접 기획· 제작 참여

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 청소년상담복지센터와 청소년지원센터에서 사이버폭력·성폭력 예방을 위한 웹툰과 꿈드림 달력을 제작했다고 밝혔다.

웹툰 ‘괜찮아, 금천아!’는 금천구 청소년상담복지센터의 학교폭력 예방치료 지역안전 콘텐츠 사업으로 제작됐다. 사이버폭력을 당한 청소년(금천이)이 청소년상담복지센터에서 상처받은 마음을 회복하고 건강하게 성장하는 과정을 담고 있다.

금천구청소년상담복지센터 홈페이지 포토자료실에서 확인할 수 있다.

꿈드림 달력은 금천구 청소년지원센터의 성문화동아리 ‘웅성웅성’과 사이버폭력 예방동아리 ‘ZERO’의 청소년들이 함께 제작에 참여했다. 지역 청소년의 사이버폭력·성폭력에 대한 성인지 감수성을 높이고, 위기 상황 대처 방법을 알려주는 교육자료로 제작됐다.

청소년상담복지센터 관계자는 “이번 웹툰과 달력 제작은 그림에 재능을 가진 금천구 학교 밖 청소년들과 상담사가 함께 참여해 더욱 의미가 있다”고 소감을 밝혔다.

유성훈 금천구청장은 “금천구 학교 밖 청소년들과 청소년상담복지센터, 청소년지원센터가 함께 제작한 웹툰과 달력이 지역 내 사이버폭력·성폭력 예방을 위한 촉매제로써 다양하게 활용되길 기대한다”고 말했다.

자세한 사항은 금천구 청소년상담복지센터 또는 금천구청 아동청년과로 문의하면 안내받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr