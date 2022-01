文대통령 마지막 설 선물세트, 중고장터에서 30만원에 팔리는 모습 포착

[아시아경제 권서영 기자] 설 연휴를 앞두고 문재인 대통령의 임기 마지막 설 선물 세트가 각종 온라인 중고거래 커뮤니티에서 최대 30만원의 가격에 거래되고 있어 화제다.

최근 중고나라, 당근마켓 등 각종 중고거래 커뮤니티에는 문 대통령의 설 선물 세트를 판매한다는 글이 계속해서 올라오고 있다. 이 선물 세트는 문 대통령 내외가 국가유공자, 사회적 배려 계층, 코로나19 방역 현장 종사자, 주요 인사 등 1만5000여 명에게 보낸 것으로 알려져 있다.

선물 세트에는 김포 문배주 또는 꿀, 전남 광양의 매실액, 경북 문경의 오미자청, 충남 부여의 밤 등 각종 지역의 특산물과 연하장 등이 포함됐다. 연하장에는 "임기 마지막 해 국민들 곁으로 돌아가기 전까지 하루하루를 아끼는 마음으로 국정을 마무리하겠다"며 "새해에는 호랑이처럼 높이 도약할 수 있을 것"이라는 문 대통령의 글이 적혔다.

현재 중고거래 커뮤니티 내에서 문 대통령의 선물 세트는 약 23만원에서 30만원 사이의 가격에 거래되고 있다. 본래 청와대 명절 선물 세트의 원가는 10만원 안팎으로 추정되는데, 대통령의 마지막 선물 세트라는 프리미엄에 가격이 2배에서 3배 가까이 상승한 것이다.

또 선물 세트의 빈 상자 역시 5만원 가량의 가격에 거래되는 모습이 포착돼 이목을 끌었다. 이 선물 상자의 겉면에는 섬을 배경으로 한 일출 장면이 담겨 있는데, 얼마 전 일본대사관에서는 섬의 모습이 독도를 연상시킨다고 주장하며 선물 세트의 수령을 거부한 바 있다.

한편 중고나라에는 설 명절을 앞두고 각종 선물 세트 관련 키워드의 검색 빈도가 늘어났다. 중고나라에 따르면 지난 추석과 설 연휴 기간 거래 데이터를 분석한 결과, 선물 세트는 명절 연휴 시작 전 마지막 평일에 집중적으로 상품이 등록됐으며 가격은 인터넷 최저가 대비 평균적으로 20~50%가량 저렴한 것으로 드러났다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr