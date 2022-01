경북에 학교 2곳 새로 생긴다 … 경북교육청, 신설 2개교 교육부 최종승인

경주 화천초, 구미 문성중 올해부터 신설 추진

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경주시 건천읍에 화천초등학교와 구미시 고아읍에 문성중학교가 새로 개교한다.

경북교육청은 2개교 신설에 대해 지난 25일 교육부의 최종 승인을 받았고, 올해 본격적으로 학교설립을 추진한다고 28일 밝혔다.

화천초등학교는 경주시 건천읍 화천리 신경주역세권 개발지구에 일반 48학급 특수 1학급, 유치원 3학급 등 총 52학급 규모로 신설된다.

건천읍은 경주에서도 그동안 대규모 공동주택 개발이 없었던 지역으로 신경주역세권 개발이 시작되면서 초등학교 신설이 시급히 필요한 지역이었다.

개교하면 신경주역세권 개발지구 공동주택에 입주하는 학생과 학부모의 원거리 통학에 따른 어려움을 해소하는 데 큰 도움이 될 것으로 전망된다.

문성중학교는 구미시 고아읍 문성리에 특수 1학급을 포함한 총 25학급 규모로 신설될 예정이다.

구미시 고아읍에 중학교 진학예정자가 지속해서 증가하고 있으나, 고아읍에는 중학교가 1개교로 시내로 1시간 이상 원거리 통학을 해야 하는 어려움을 해소하기 위해 신설된다.

또 문성중학교가 설립되면 고아읍에 중학교가 새로 생겨, 읍내 6개 초등학교 졸업생이 진학할 수 있다.

이번에 신설 승인받은 학교는 행정·재정적인 절차를 거쳐 해당 교육지원청에서 개교 예정일 등 구체적인 설립계획을 수립해 진행한다.

최규태 행정과장은 “공동주택개발로 인해 원거리 통학의 어려움과 열악한 교육여건을 개선해 학생들이 좋은 환경에서 교육받을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

