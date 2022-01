"반려생활·아트테크…" 올 봄, 백화점 강좌에 트렌드 있다

MZ세대 열광 '아트테크'에 반려동물·홈술 문화 등 다뤄

온라인 강좌 늘리고 메타버스 플랫폼 활용도

[아시아경제 김유리 기자] 주요 백화점들이 봄 학기를 겨냥, 트렌드를 담은 수업을 소개한다. 최근 MZ세대(밀레니얼+Z세대)까지 열광하고 있는 미술품 투자(아트테크)를 비롯해 반려 문화, 홈술 문화를 반영한 강좌도 눈에 띈다. 코로나19 시대 온라인 강좌도 다수 준비했다.

롯데백화점은 오는 3월2일부터 5월31일까지 '봄학기 문화센터'를 진행한다. 이번 봄학기 문화센터 강좌의 전체 테마는 '녹는 점(Melting Point)'이다. 봄을 맞아 '땅이 녹는 봄', '마음이 녹는 반려', '몸이 녹는 술'을 테마로 다양한 강좌를 선보인다.

최근 MZ세대를 중심으로 확산중인 '코티지 코어(복잡한 도시를 떠나 소박한 자연의 삶을 추구)' 트렌드에 맞춘 클래스를 준비했다. 대표 강좌로는 우리땅에서 자란 제철 농산물로 쿠킹 클래스와 워크숍을 진행하는 '뿌리온더플레이트' 이윤서 셰프와 함께하는 '매크로비오틱 쿠킹클래스'다. 매크로비오틱은 제철음식을 뿌리부터 껍질까지 통째로 먹는 건강한 식습관을 의미한다. 미쉐린 한식 1호 셰프와 함께하는 '유현수 셰프의 쿠킹클래스'도 준비했다. 이 강좌에선 '제주 무릉외갓집의 농수산물 꾸러미'를 활용한 제철 메뉴를 선보인다.

코로나19로 집에서 가족과 보내는 시간이 길어지며 등장한 소비 트렌드 '팸잼(Fam-Zam)'에 맞춰, '반려생활'과 관련한 강좌도 기획했다. 예술문화명인 분재분야 1호 김문근 명인의 '분재가 주는 소소한 행복'이 마련된다. '댕댕이와 함께하는 도그요가&도그 마사지' 강좌에서는 윤정원 한국애견요가협회 협회장이 집에서도 쉽게 따라할 수 있는 도그 요가를 알려준다.

와인, 위스키, 전통주와 관련된 강좌도 소개한다. '와인소셜 도산에서 즐기는 블라인드 와인 테이스팅 코스'는 와인 복합 문화 공간 '와인소셜'의 테이스팅룸에서 품종, 원산지 등 정보 없이 오롯이 와인맛에 집중해 자신의 취향을 찾는 시간을 선물한다. 북촌 '전통주갤러리'에서 5월의 추천 전통주를 다양한 다과와 함께 즐기는 '5월 봄 세시주 클래스'도 준비했다.

신세계백화점은 '미술품 보는 법'에 집중했다. 신세계 아카데미는 봄학기, 최신 라이프스타일 수요에 맞춰 인테리어와 미술품 구매에 관심이 높은 '아트 슈머(Art+Consumer)' 고객을 잡기 위한 강좌를 대폭 늘려 선보인다.

세계 최고의 명작을 발굴하는 전문가들의 안목을 직접 들을 수 있는 '아트테크의 시작, 명작을 찾는 안목', 미술품 투자를 고민하는 고객들을 대상으로 한 '실전 미술품 투자', '미술품 투자를 위한 명작 화가 파워랭킹' 등을 준비했다. 재테크와 연관한 강좌 외에 미술품 감상법, 유명 작가의 작품을 통한 서양 미술사의 흐름을 이해하는 인문학 강좌도 마련했다. 19세기 고흐의 작품과 삶의 이야기를 미술 전시 플랫폼 대표가 직접 설명해주는 'ARTKEY 아트살롱 빈센트 반 고흐', 영국 전문 도슨트가 엄선한 대표작을 통해 서양 미술사에 대해 알아보는 'ARTKEY 아트살롱 런던 내셔널 갤러리' 등이 있다.

홈 인테리어에 대한 관심을 반영한 특별한 강좌도 마련됐다. 이번 학기 인테리어 강좌는 비대면 트렌드를 반영해 신세계 온라인 아카데미 강좌도 별도 마련해 고객 접근성을 높였다. 해당 강좌는 2월8일부터 접수 가능하다. 대표 강좌로는 300만원 내외로 특별한 공간을 연출하는 비법을 알려주는 '아이에게 특별한 공간을 선물하는 똑똑한 인테리어', 이사·혼수를 준비하는 고객을 대상으로 마련한 '실패 없는 아파트 인테리어 원포인트 레슨', '내 취향대로 현명하게 고치는 방법' 등이 있다.

현대백화점은 압구정본점 등 전국 16개 백화점 전 점포와 현대시티몰 가든파이브 등 총 17개 문화센터에서 '2022년 현대문화센터 봄 학기' 접수를 진행한다. 3월2일부터 5월 말까지 진행되는 봄 시즌 문화센터 테마는 '몰입의 행복'이다. 지난 겨울 학기 대비 오프라인 강좌를 점포 별로 20~30% 확대한 것이 특징이다.

건강한 생활습관 형성을 지원하는 온라인 프로그램 '행복 챌린지'를 처음 선보인다. 새해를 맞아 건강한 습관을 형성하고 사회적 거리두기 등으로 지친 고객들이 자신이 좋아하는 취미 활동 속에서 행복을 찾을 수 있도록 돕는 프로그램이다. 평일 점심시간에 30분씩 온라인으로 진행돼 건강한 운동 습관을 만들어주는 '운동루틴' 챌린지와 월 2권씩 책 읽는 습관을 길러주는 '독서 챌린지' 등이 있다.

최근 트렌드로 떠오른 예술 관련 강좌 역시 지난해 대비 2배 가량 확대했다. 작가 작업실을 직접 방문해 작가의 삶을 체험하는 강의를 비롯해, 월 1회 직접 전시를 관람하는 강의 등 다양한 체험형 프로그램을 선보일 예정이다. 국내 최초 인공지능(AI) 협업 작가 '두민'이 최근 큰 관심을 받고 있는 'NFT' 기술에 대해 소개하는 강의도 진행한다.

현대백화점은 2020년 12월 네이버 강의 플랫폼 '엑스퍼트(eXpert)'를 통해 유통업계 최초로 선보인 온라인 문화센터 '현대백화점 컬처클래스'의 강좌 수도 10% 이상 확대한다는 계획이다. 현대백화점은 출시 당시 14명이었던 강사수를 50여 명까지 늘리고, 80여 개였던 강좌수도 600여개 이상으로 확대한 바 있다.

AK플라자도 2022년 문화아카데미 봄학기 회원을 모집에 나섰다. 최근 Z세대에게 인기를 끌고 있는 메타버스 플랫폼을 활용한 다양한 프로그램을 선보이는 것이 특징이다. SK텔레콤의 메타버스 서비스인 '이프랜드(ifland)'를 통한 메타 클래스를 선보인다. 메타버스 전문가 김상균 강원대학교 교수가 진행하는 '메타버스 시대, 우리 삶은 이렇게 바뀐다' 클래스에서는 메타버스 시대에 바뀐 삶과 시사점에 대해 메타 클래스 상에서 이야기 나눈다. '우리집 댕댕이의 시그널 제대로 알기'와 '요즘 핫 한 재테크 아트테크의 모든것' 등 AK플라자의 시그니처 클래스도 메타 클래스로 만나볼 수 있다.

미래형 융복합 디지털 콘텐츠 전문 교육서비스 업체 아트엑스캠퍼스(ARTX CAMPUS)의 전문 강사들과 함께하는 프로그램도 마련됐다. 해당 프로그램에서는 '로블록스 게임&애니메이션 제작하기', '로블록스로 나만의 공간 제작하기', '제페토 아이템 제작 수익 창출하기' 등 메타버스 입문 강좌뿐만 아니라 수익 창출까지 이어지는 심화수업까지 다양하게 준비됐다. '메타버스 크리에이터 VOD 클래스'도 선보인다. VOD 클래스에서는 로블록스와 제페토 등 메타버스 플랫폼을 활용해 다양한 개발과 아이템 제작을 배울 수 있다. VOD 클래스는 개강일로부터 1년간 수강 가능하다. 봄학기는 3월2일부터 5월31일까지 운영된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr