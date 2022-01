중처법 대응 나선 KT, 각자대표 체제 전환

박종욱 최고안전책임자 선임

업무 재해 대비·책임 경영 강화

[아시아경제 차민영 기자] 최근 5년 간 통신업계서 가장 많은 산업재해에 노출됐던 KT가 최고안전책임자(CSO)를 선임하며 중대재해처벌법 대응에 나섰다.

KT는 28일 안전보건 업무를 총괄하는 대표이사(CSO)에 박종욱 경영기획부문장(사장)을 선임했다. KT는 구현모 단독 대표 체제에서 구현모·박종욱 각자대표 체제로 전환된다.

박 사장은 1962년생으로 전남대 졸업 후 KT IT부문 IT전략본부장, 경영기획부문 전략기획실장, 경영기획부문장 등을 역임했다. 대표이사 임기는 이날부터 올해 정기주주총회일까지다. 각자 대표 체제 전환은 27일 중대재해처벌법 시행에 따라 업무상 재해가 발생했을 경우에 대비하고 책임경영을 강화하기 위한 것으로 풀이된다. 중대재해처벌법은 사망사고 등 중대재해가 발생할 경우 경영책임자를 1년 이상 징역형에 처할 수 있다는 내용을 담고 있다. 고용노동부 조사에 따르면 지난 5년 간(2016~2020년) 통신 3사 중 산업재해 사고 사망자가 가장 많은 곳은 KT였다. 전체 사고로 숨진 26명 중 20명(76.9%)이 KT가 발주 또는 수행한 작업 과정에서 숨졌다.

KT 관계자는 "안전보건 분야의 독립적이고 전문화된 경영체계를 마련하기 위해 박 신임 대표이사를 선임했다"고 설명했다.

KT는 올 들어 안전강화협의회를 신설하고 안전 최우선 32개 과제를 토대로 안전관리체계도 강화한 바 있다. 임주환 한국통신학회 명예회장은 "중처법 시행으로 사고가 발생했을 때 원청 책임이 커지면서 회사도 책임을 다하고 있다는 모습을 보이기 위한 노력으로 보인다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr