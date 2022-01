‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감

뚜렷해지는 美 증시와의 동조화 현상…FOMC 앞두고 긴축 우려↑

코스닥 2.91% 하락 마감

[아시아경제 공병선 기자] 13개월 만에 2800선을 하회하며 코스피가 장을 마쳤다. 미국 증시와의 동조화 현상이 뚜렷해지는 가운데 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 내놓을 긴축의 강도에 국내 증시는 긴장하고 있다.

24일 코스피는 전일 대비 1.49%(42.29포인트) 하락한 2792.00으로 장을 마쳤다. 코스피가 2800선을 하회하며 장을 마친 것은 2020년 12월23일 이후 약 13개월 만이다. 이날 오후 12시4분 2780.68까지 떨어지기도 했다.

미국 증시와의 동조화 현상이 나타나고 있다. 지난 21일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30평균지수는 전일보다 1.30%(450.02포인트) 하락한 3만4265.37로 장을 마쳤다. S&P500지수는 전장보다 1.89%(84.79포인트) 떨어진 4397.94, 기술주 중심의 나스닥은 2.72%(385.10포인트) 하락한 1만3768.92로 거래를 마감했다.

박승진 하나금융투자 연구원은 “인플레이션은 일단 FOMC 성명서의 기준금리 인상 기준에서 제외됐고 최대 고용 충족 여부가 중요하다”면서도 “물가상승 기울기가 의미있게 안정되는 구간에 진입하기까지는 미국 연방준비제도(Fed)의 긴축 강화 신호가 유지될 것”이라고 관측했다.

지난달 FOMC는 점도표를 통해 올해 3회, 내년 3회, 2024년 2회 등 총 8회의 금리 인상을 전망한 바 있다. 점도표란 Fed 의원들이 무기명으로 연도별 기준금리 인상치를 기록한 표를 의미한다.

개인과 외국인의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 개인과 외국인은 각각 1365억원, 4351억원을 순매도했다. 기관은 5922억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 섬유의복의 하락폭은 3.62%로 가장 컸다. 이어 철강금속(-3.20%), 운수창고(-2.91%), 기계(-2.55%), 화학(-2.50%) 등 순이었다. 음식료업(1.15%), 의료정밀(0.20%) 등은 상승했다.

SK하이닉스를 제외한 모든 시가총액 상위 10개 종목이 하락했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 671,000 전일대비 23,000 등락률 -3.31% 거래량 245,460 전일가 694,000 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 close 의 낙폭은 3.31%로 가장 컸다. 이어 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 58,800 전일대비 1,500 등락률 -2.49% 거래량 1,240,630 전일가 60,300 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 close (-2.49%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 90,000 전일대비 1,800 등락률 -1.96% 거래량 2,002,477 전일가 91,800 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 최대수혜株, 또 한 번 역사 기록!떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들 close (-1.96%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 197,000 전일대비 3,000 등락률 -1.50% 거래량 655,679 전일가 200,000 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피제조업 취업자 수, 5년간 18만명 뚝…삼성전자·현대차 직원수와 맞먹어13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 close (-1.50%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 79,000 전일대비 1,100 등락률 -1.37% 거래량 1,280,575 전일가 80,100 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 사전계약만 1만7600대, 기아 신형 '니로' 공식 출시 close (-1.37%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 328,500 전일대비 4,500 등락률 -1.35% 거래량 491,713 전일가 333,000 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 close (-1.35%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 811,000 전일대비 7,000 등락률 -0.86% 거래량 40,070 전일가 818,000 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 삼성바이오, 전년 1조5680억 매출… 4년 연속 매출 1조 달성[속보] 삼성바이오, 영업익 5373억… 전년 대비 83%↑[속보] 삼성바이오, 전년 매출 1조5680억… 34% 성장 close (-0.86%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 682,000 전일대비 2,000 등락률 -0.29% 거래량 280,706 전일가 684,000 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치 close (-0.29%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,100 전일대비 500 등락률 -0.66% 거래량 13,659,057 전일가 75,600 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들 close (-0.66%) 등 순으로 하락했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 4,874,181 전일가 119,000 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 close 는 보합을 나타냈다.

코스닥은 전일 대비 2.91%(27.45포인트) 하락한 915.40으로 거래를 마감했다. 이날 오전 11시35분 코스닥은 911.02까지 떨어지기도 했다.

외국인의 매도세가 거셌다. 외국인은 1400억원을 순매도했다. 개인과 기관은 1118억원, 425억원을 순매수했다.

모든 업종이 하락했다. 일반전기전자의 하락폭은 5.47%로 가장 컸다. 이어 오락·문화(-5.34%), 디지털콘텐츠(-4.73%), IT S/W & SVC(-4.37%), 종이·목재(-4.27%) 등 순이었다.

대부분 시총 상위 10개 종목이 하락했다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 105,000 전일대비 9,000 등락률 -7.89% 거래량 1,054,172 전일가 114,000 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 의 하락폭은 7.89%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 400,400 전일대비 33,400 등락률 -7.70% 거래량 721,813 전일가 433,800 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 [특징주]중대재해법 시행 앞두고 '화재' …에코프로비엠 주가 급락개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피배터리 공급망, 올해도 가시밭길 close (-7.70%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 128,800 전일대비 8,200 등락률 -5.99% 거래량 1,028,895 전일가 137,000 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아 close (-5.99%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 32,700 전일대비 1,100 등락률 -3.25% 거래량 529,846 전일가 33,800 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치 close (-3.25%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 69,700 전일대비 2,100 등락률 -2.92% 거래량 774,259 전일가 71,800 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치 close (-2.92%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 297,100 전일대비 4,000 등락률 -1.33% 거래량 52,748 전일가 301,100 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치 close (-1.33%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 196,500 전일대비 2,000 등락률 -1.01% 거래량 730,866 전일가 198,500 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치 close (-1.01%) 순으로 하락했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 62,800 전일대비 2,600 등락률 +4.32% 거래량 2,091,316 전일가 60,200 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 [클릭 e종목] "여전히 기회 남은 씨젠, 작년 4Q '깜짝실적' 전망" close (4.32%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 67,900 전일대비 1,300 등락률 +1.95% 거래량 920,924 전일가 66,600 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아 close (1.95%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 89,900 전일대비 400 등락률 +0.45% 거래량 166,609 전일가 89,500 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세 close (0.45%) 순으로는 올랐다.

