중기부 'BIG3 창업기업' 패키지 지원…내달 21일부터 신청 접수

[아시아경제 김보경 기자] 정부가 시스템반도체, 바이오헬스, 미래차 등 일명 'BIG3' 분야 창업기업에 다양한 기술·경영 지원 프로그램을 제공하는 사업을 추진한다.

중소벤처기업부는 BIG3 창업기업이 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 지원하는 '2022 BIG3 혁신분야 창업패키지' 사업 계획을 공고하고 다음달 중 참여기업을 모집한다고 23일 밝혔다.

이 사업은 미래 신산업 시장을 선도할 창업·벤처기업을 육성하기 위해 2020년부터 진행된 사업이다. 올해 전체 100곳을 신규 선발해 총 350곳을 지원할 예정이다.

신규 100곳 중 20곳은 지난해 중기부 '대-스타 해결사 플랫폼' 대상 수상기업과 벤츠코리아 '스타트업 아우토반 코리아', 현대차그룹 '제로원 엑셀러레이터' 등 협력 프로그램에서 선발된 기업이 된다. 그 밖에 80곳은 신규 모집공고와 서류·발표 평가를 거쳐 선정한다.

평가 시에는 사업화, 기술개발, 글로벌 협업, 투자유치 등에 대한 창업기업의 역량과 성장가능성을 종합 판단한다. 해외 의존도가 높은 시스템반도체 설계IP(지적재산권)의 국산화를 추진하는 기업은 선정 시 우대한다.

참여기업으로 선정된 기업은 3년간 총 6억원 이내의 창업사업화 자금 및 제품·서비스 고도화부터 마케팅, 투자유치 등 기업성장에 필요한 전 과정을 밀착지원 받는다.

올해는 BIG3 분야 글로벌 대·중견기업과 창업기업간 협업과제 발굴과 국내외 벤처캐피탈(VC) 네트워크를 활용한 투자 유치 지원을 강화함으로써 기업이 한 단계 더 성장할 수 있도록 적극 지원할 예정이다.

이 사업은 BIG3 분야의 업력 7년 이내 창업기업을 대상으로 한다. 사업 참여는 다음달 21일부터 3월4일 오후 4시까지 K스타트업 홈페이지에서 신청할 수 있다.

