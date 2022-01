코로나19 신규 확진 6769명… 오미크론 대응체계 전환 초읽기

[아시아경제 김대현 기자] 국내 오미크론 변이 확산세에 코로나19 신규 확진자 수가 이틀 연속 6000명대를 기록했다.

21일 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 6769명 증가했다고 밝혔다. 전날 6602명보다 167명 늘어난 것으로 1주일 전 4538명보다 2231명, 2주일 전 3713명보다 3056명 많다.

신규 확진자 수는 이번 주말을 기점으로 일일 7000명을 넘길 것으로 예측된다. 정부는 주 평균 확진자가 7000명을 넘기면 오미크론 대응을 위해 방역체계를 전환할 계획이라고 밝힌 바 있다.

다만 위중증 환자 수는 431명으로 전날(488명)보다 57명 줄면서 이틀 연속 400명대를 나타냈다. 방역당국은 확진자 급증 영향에 따라 2주가량 시차를 두고 위중증 환자 수도 증가할 것으로 예상 중이다. 전날 오후 5시 기준 전국의 코로나19 중증 병상 가동률은 21.9%를 기록, 나흘 연속 20%대를 기록했다. 사망자는 21명 늘어 누적 6501명(누적 치명률 0.90%)이 됐다.

신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 6482명이다. 경기 2349명, 서울 1485명, 인천 438명 등으로 수도권에서 총 4272명(65.9%)이 나왔다. 비수도권은 대구 386명, 광주 237명, 경북 225명, 부산 207명, 전남 198명, 충남 183명, 경남 178명, 전북 159명, 강원 136명, 대전 111명, 충북 85명, 울산 78명, 세종 17명, 제주 10명 등 총 2210명(34.1%)이다. 해외유입은 287명이다.

국내 코로나19 백신 접종 완료율은 이날 0시 기준 85.2%(누적 4372만2568명)를 기록했다. 3차 접종은 전체 인구의 47.7%(누적 2450만126명)가 마쳤다.

