[아시아경제 이민지 기자] 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 27,950 전일대비 350 등락률 -1.24% 거래량 41,179 전일가 28,300 2022.01.21 10:32 장중(20분지연) 관련기사 신동빈 회장, "새로운 시장·고객 창출에 투자 집중하라" … '혁신' 강조[포토] "인재가 미래다" … 롯데인재개발원 오산캠퍼스 개원'인재경영' 속도 내는 신동빈, 리뉴얼한 인재개발원서 새해 첫 회의 close 는 2500억 규모의 회사채 발행 계획을 추후로 연기하겠다고 21일 공시했다.

회사 측은 “투자자 보호 등 제반여건을 고려하한 결정”이라며 “수요예측과 청약 등 제반 공모 절차를 실시하기 이전이므로 투자자 보호상 문제가 없다”고 설명했다.

