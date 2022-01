김선갑 광진구청장 들려주는 올해 1호 구민 체감 정책?

서울시 최초 재택치료자 가족을 위한 ‘안심숙소’ 1호 정책으로 소개... 구민들 궁금할 만한 질문 골라 3분 내외로 쉽고 간결하게 영상 제작

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장이 구민에게 도움이 되는 체감형 사업을 소개해주는 ‘정책이야기’ 유튜브 영상을 제작해 눈길을 끈다.

‘정책이야기’는 구민 체감형 사업에 대해 구민들이 궁금해할 만한 질문을 아나운서가 묻고 구청장이 답하는 대담형식 유튜브 콘텐츠이다.

이 콘텐츠는 구민들과 보다 가깝게 소통하기 위해 지난해부터 진행, 쉽고 간결하게 전달하기 위해 3분 내외로 제작된다.

올해 1호 정책은 서울시 자치구 중 최초로 실시한 ‘재택치료자 가족을 위한 안심숙소’ 사업으로 정했다.

김 구청장은 영상을 통해 ▲전반적인 사업소개 ▲이용대상 ▲안심숙소 장점 ▲안심숙소 위치 ▲신청방법 등을 소개했다.

광진구 안심숙소는 재택치료자 가족을 위해 제공되며, 백신 2차 접종을 완료하고 PCR검사 결과 음성인 재택치료자 가족을 대상으로 전액 무료로 운영된다.

숙소는 중곡동에 마련돼 있으며, 가족객실 3개를 포함해 총 24객실이 구비되어 있고, 일반투숙객은 받지 않는다.

이용을 희망하는 구민은 가족동반격리자 최초 모니터링 시 요청하거나 재택치료전담팀으로 유선 신청 가능하며 최대 8일까지 이용할 수 있다.

이번에 제작된 영상은 광진구청 공식 유튜브와 홈페이지 내 인터넷방송국에서 시청가능하다.

추후 구는 가맹점의 수수료 부담을 줄여주는 착한 배달앱 ‘광진구 땡겨요’ 등 올해 신규로 추진되는 구민체감형 사업에 대한 영상을 지속적으로 제작할 계획이다.

김선갑 광진구청장은 “구민들을 직접 뵙고 유용한 정책들을 알려드리고 싶지만 코로나19로 대면 소통이 어려워짐에 따라 영상을 제작하게 됐다”며 “신규사업에 대한 궁금증을 해결할 수 있도록 쉽고 간결하게 제작했으니 구민 여러분에게 많은 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

