이동진 자치분권지방정부협의회장 '자치분권잼버리 2021 자치분권어워드' 참석

지방자치 30년 기념 지역 MBC 16개사 공동기획 방송 ‘지방자치 30년 국민이 만드는 나라’ 6회 ‘자치분권 잼버리’ 편 출연

[아시아경제 박종일 기자] 이동진 자치분권지방정부협의회장(서울 도봉구청장)은 19일 광명시 광명극장 및 평생학습원에서 열린 '자치분권잼버리 2021 자치분권어워드'에 참석했다.

이번 ‘2021 자치분권어워드’는 유튜브에서 생중계되는 한편 ‘지방자치 30년 국민이 만드는 나라’ 프로그램을 통해 2월 중 방송된다. ‘지방자치 30년 국민이 만드는 나라’는 지방자치 부활 30주년을 맞아 16개 지역 MBC와 자치분권지방정부협의회, 자치분권대학, 자치분권위원회가 함께 기획한 프로그램이다.

본 행사에서는 ▲지방자치단체들이 최고의 정책을 겨루는 2021 자치분권어워드 ▲지역브랜드 전시 ▲정기총회 및 안건처리 등이 진행됐다. 2021 자치분권어워드는 ▲정책-주민참여 부문 ▲정책-공공성 부문 ▲지역브랜드-도시브랜드 기반구축 부문 ▲지역브랜드-신성장 미래동력 부문 ▲인적자원-인적자원개발 부문 ▲인적자원-교육 부문, 총 6개의 부문으로 치러졌다.

이날은 특별히 자치분권대학 우수 수료생 89명을 대상으로 자치분권대학 다이아몬드상을 수여, 이동진 협의회장(자치분권대학 총장)이 직접 시상했다.

이동진 자치분권지방정부협의회장은 “자치분권어워드는 전국 지방자치단체를 대상으로 정책, 지역브랜드, 인적자원으로 나눠 지역자원을 육성, 자치분권 인적자원개발을 강화하고자 마련됐다. 2022년은 개정된 지방자치법 시행 원년인만큼 자치분권지방정부협의회는 자치분권이 문화가 되고 축제가 될 수 있도록 그 역할에 충실하도록 하겠다”고 전했다.

