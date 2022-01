윤건영 "尹 해명 구질구질…무속인 관여 의혹은 큰 문제"

"캠프, 국정운영 중심축될 가능성 커…尹 해명 태도도 문제"

[아시아경제 윤슬기 기자] '무속인 참여 논란'으로 국민의힘 선거대책본부 네트워크 본부를 해산한 윤석열 대선 후보를 겨냥해 윤건영 더불어민주당 의원이 "북한이 갈등을 일으키고 도발을 하는 상황에서 무속인이 주요 의사결정에 관여할 수 있다는 의혹을 받는 것은 심각한 문제"라고 비판했다.

민주당 선거대책위원회 정무실장인 윤 의원은 20일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "국정 운영의 중심축이 될 수 있는 캠프가 무속인에 의해서 좌우된다는 것들은 정말 엄청난 문제가 된다고 본다"며 이같이 말했다.

'건진법사'라고 불리는 무속인 전모씨가 국민의힘 선대본부에서 활동했다는 의혹에 '몇 번 들렀을 뿐'이라고 해명한 윤 후보에 대해서 윤 의원은 "조금 구질구질한 것 같다"며 "처음에 윤 후보는 '모르는 관계다'고 하더니 '누군가의 소개로 만났다'고 하고, 어제 언론 보도에 따르면 양쪽 관계가 대단히 밀접한 것으로 나타났다"고 지적했다.

윤 의원은 윤 후보의 배우자 김건희씨 녹취록에 대한 해명에 대해서도 "이재명 민주당 후보는 (녹취록 논란에 대해) 구질구질하지 않게 깔끔하게 모든 조건 없이 사과를 했다"면서 "윤석열 후보는 구질구질하게 변명하거나 심지어 거짓말까지 했는데 이런 태도가 저는 국민들이 중요하게 판단할 영역이라고 생각한다"고 말했다.

그는 김씨의 통화 녹취 내용에 대해선 "공적 마인드가 정말 부족하다"며 "'조국 전 장관에 대해서 반발하지만 않았으면 구속시키지 않았다'는 말씀들은 공적 영역에 대한 생각들이 전혀 기초가 돼 있지 않다"고 비판했다.

윤 의원은 민주당과 국민의힘이 양자 TV토론을 추진하기로 한 것과 관련해 "윤석열 후보가 겉과 속이 다른 모습을 보이고 있는데 겉으로는 TV토론을 하자고 말하지만 속으로 시간 끌기로 계속 나오고 있다"며 "무속인이 있으니까 진짜 손 없는 날을 고를 수도 있을 것 같다"고 했다.

그러면서 "시간 끌기라는 것은 설 이전에 (토론을) 안 할 공산도 있지 않을까 하는 생각도 든다"고 덧붙였다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr