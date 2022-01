작년 농가소득 4.3% 증가…축산물가 하락에 올해는 감소 전망

농촌경제硏, '농업전망 2022' 행사서 발표

[세종=아시아경제 문채석 기자] 지난해 농업 생산액과 농가 소득이 한 해 전보다 각각 7.8%, 4.3% 증가한 것으로 추정된다는 조사 결과가 발표됐다. 올해는 축산물 가격 하락으로 농업생산액과 농가소득이 소폭 감소할 전망이다.

한국농촌경제연구원은 19일부터 이틀간 온라인 개최되는 '농업전망 2022' 행사에서 이같이 발표했다. 지난해 농업 생산액은 2020년보다 7.8% 증가한 54조420억원으로 잠정 집계됐다.

이 중 재배업 생산액은 채소와 과일 가격 상승으로 2.7% 증가했고, 축산업과 양잠업을 합한 '축잠업' 생산액은 한육우, 돼지, 계란값 상승으로 15.3% 늘어났다.

농가 소득은 2020년보다 4.3% 증가한 4697만원으로 파악됐다. 공익직불과 수급조절 등 정책효과와 농축산물의 전반적인 가격 상승이 주효했던 것으로 분석됐다.

올해 농업 생산액은 지난해보다 3.2% 줄어든 52조2930억원일 것으로 전망됐다.

재배업 생산액은 0.6% 줄어든 30조3760억원으로 관측됐다. 과실은 올해 생산성 회복에 따른 가격 하락으로 생산액이 3.7% 감소하고, 채소는 작년 생산액 증가의 기저 효과로 인해 올해 2.1% 줄어들 전망이다. 축잠업 생산액 역시 도축량·생산량 증가에 따른 가격 하락의 여파로 작년보다 6.6% 감소한 21조9170억원일 것으로 예상된다.

올해 농가소득도 지난해보다 0.6% 감소한 4671만원일 것으로 관측됐다. 농가소득 중 농업소득은 축산물 가격 하락에 따른 농업총수입 감소와 농업경영비 증가로 6.9% 줄어들 전망이다. 농외소득은 농업임금 상승과 자본수입 확대로 3.4% 늘어나지만 이전소득은 코로나19 관련 정부 재난지원금 축소 등으로 0.3% 줄어들 것으로 조사팀은 내다봤다.

올해 농가 인구는 223만7000명으로 한 해 전보다 1.7% 감소할 것으로 예상된다. 농림어업 취업자는 귀농·귀촌 증가 영향으로 늘어날 전망이다.

