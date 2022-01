"잔디추출물 바르니 탈모 치료돼"…국책연, '만능화장품' 개발

원자력연구원, 탈모·당뇨·피부질환 치료 효과에 자외선 차단 입증된 잔디추출물 화장품 개발

최근 함량 증강 기술 개발 마쳐, 연구소기업 설립해 자체 상품화 나서

[아시아경제 김봉수 기자] 잔디에서 추출한 천연물질로 여드름, 아토피 등을 치료하는 것은 물론 당뇨병, 탈모에도 효과가 있는 '만능 화장품'이 국책 연구기관에 의해 개발돼 본격 시판될 전망이다.

한국원자력연구원은 연구소 기업인 '㈜바이오메이신'을 설립해 자체 개발한 잔디 추출 천연 물질 '메이신'을 활용한 화장품 개발 및 판매에 나선다고 16일 밝혔다.

메이신은 옥수수 수염에서 발견된 항산화 기능성 성분이다. 원자력연구원은 2012년 세계 최초로 난지형 잔디의 일종인 센티페드그라스(학명 Eremochloa ophiuroides)에서 메이신을 분리·정제하는 데 성공한 바 있다. 당시 노화방지 기능성 등을 확인해 국내 및 미국화장품협회(PCPC)에 화장품 원료로 등록했다.

연구원은 이후 '방사선 조사를 통한 메이신 함량 증강 기술'을 추가 개발했다. 방사선 중 감마선을 조사해 메이신의 생합성을 증대시킴으로써 함량을 높이는 원리다. 연구팀은 천연 메이신 대비 함량을 약 2.7배 증가시킨 메이신 추출물을 만들었다. 또 메이신 추출물이 ▲피부질환 개선 ▲자외선 차단 ▲당뇨 예방·치료 ▲탈모 예방·치료 등의 효과가 있음을 새로 확인하고, 국내는 물론 중국, 미국, 유럽 등 해외에도 특허 등록을 완료했다. 특히 현대인들의 피부 고민인 여드름, 아토피 등에 탁월한 진정 작용을 보였으며 추출물 자체만으로 97.3%의 자외선 차단 효과를 기록했다.

또 메이신이 포함된 센티페드그라스 추출물을 쥐에 실험한 결과 발모 효과를 확인했다. 이는 시판 중인 탈모치료제 미녹시딜과 유사한 효능이다. 동물실험 결과 추출물 사용 중단 시에도 발모 효과가 유지되는 장점을 보여 모발 성장 촉진제로서의 가능성을 입증했다.

바이오메이신은 전라북도 정읍시에 위치한 첨단과학산업단지 내 4446㎡(1,345평)의 공장부지를 확보했다. 올해 상반기까지 화장품 생산시설을 갖출 예정이다. 추후 메이신에 한방원료를 접목해 건강기능식품 및 천연물신약 등을 개발할 계획이다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr