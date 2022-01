양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보

코스피 外人·기관 순매수

개인만 순매수한 코스닥은 하락 반전

[아시아경제 이민우 기자] 코스피와 코스닥 양 시장이 강보합세로 출발했다. 이후 큰 변화 없이 장초반 횡보하는 모습이다.

13일 코스피는 전날 대비 0.25%(7.43포인트) 오른 2979.91에 개장했다. 오전 9시36분 기준 2973.20을 나타내고 있다.

투자주체별로는 외국인과 기관이 각각 44억원, 457억원어치를 순매수했다. 개인은 517억원을 순매도했다.

상승한 업종이 더 많았다. 섬유·의복 업종의 상승폭이 1.83%로 가장 컸다. 이어 증권(1.08%), 전기가스업(0.91%), 철강·금속(0.89%), 보험(0.66%) 등의 순서였다. 의료정밀(-.289%), 의약품(-1.60%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목은 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 351,000 전일대비 5,500 등락률 +1.59% 거래량 173,345 전일가 345,500 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야"국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세 close 의 상승폭이 1.59%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 129,000 전일대비 500 등락률 +0.39% 거래량 898,873 전일가 128,500 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 KCGS, 오스템임플란트 ESG 등급 B→C로 하향국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야" close (0.78%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 665,000 전일대비 6,000 등락률 +0.91% 거래량 96,148 전일가 659,000 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감 close (0.61%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 212,500 전일대비 1,000 등락률 +0.47% 거래량 64,025 전일가 211,500 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 현대차 엔진결함 고발 김광호 강사 "고객 최우선 가치 위해 신고"국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야"[클릭e종목]"현대차, 올해 생산 정상화로 최대 실적 기대" close (0.47%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 97,700 전일대비 500 등락률 +0.51% 거래량 669,131 전일가 97,200 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개 close (0.21%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,000 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 225,935 전일가 85,100 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"[클릭 e종목] 스포티지, EV6 글로벌 출시 기대긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감 close (0.12%) 등의 순서였다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 745,000 전일대비 28,000 등락률 -3.62% 거래량 178,189 전일가 773,000 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"LG엔솔, 배터리 원료 공급망 다변화…호주 업체와 리튬정광 공급 계약국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야" close (-3.75%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 193,500 전일대비 3,500 등락률 -1.78% 거래량 138,200 전일가 197,000 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 임상3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록셀트리온 형제들, 자사주 매입으로 주가 날개다나국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세 close (-1.78%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 848,000 전일대비 9,000 등락률 -1.05% 거래량 12,347 전일가 857,000 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야" close (-1.17%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,495,047 전일가 78,900 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 2022년형 삼성TV, 글로벌 인증기관서 우수성 인정삼성 연구진, 두뇌 닮은 최첨단 칩 기술 세계 최초 구현…네이처 게재국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화" close (-0.13%) 등은 내렸다.

코스닥도 강보합세로 출발했다. 전날 대비 0.32%(3.22포인트) 상승한 994.55로 출발했다. 이후 하락 반전해 오전 9시36분 기준 986.70을 기록했다.

코스피 시장과 반대로 개인 홀로 830억원 순매수를 보였다. 외국인과 기관은 각각 808억원, 36억원어치를 순매도했다.

하락한 업종이 다소 많았다. 기타서비스(-3.31%), 기술성장기업부(-3.13%), 출판·매체복제(-1.85%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 기계·장비(1.48%), 반도체(0.70%) 등은 올랐다.

시총 상위 10위 종목은 하락한 종목이 더 많았다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 107,500 전일대비 2,100 등락률 -1.92% 거래량 40,171 전일가 109,600 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야"국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감 close 의 낙폭이 -2.10%로 가장 컸다. 이어 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 115,800 전일대비 2,900 등락률 -2.44% 거래량 111,792 전일가 118,700 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야"국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세 close (-1.68%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 80,000 전일대비 1,200 등락률 -1.48% 거래량 188,179 전일가 81,200 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 임상3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록셀트리온 형제들, 자사주 매입으로 주가 날개다나국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야" close (-1.60%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,400 전일대비 700 등락률 -1.94% 거래량 192,287 전일가 36,100 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감 close (-1.52%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 72,800 전일대비 1,600 등락률 -2.15% 거래량 216,295 전일가 74,400 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야"국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세 close (-1.48%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 142,500 전일대비 3,500 등락률 -2.40% 거래량 460,070 전일가 146,000 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박[기자수첩] '아마도'가 만드는 시장 실패 close (-1.03%) 등의 순서였다. 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 309,800 전일대비 2,900 등락률 +0.94% 거래량 28,055 전일가 306,900 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감 close (1.27%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 138,000 전일대비 300 등락률 -0.22% 거래량 18,473 전일가 138,300 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래"신예작가 산실" CJ ENM, 드라마·영화 '오펜 스토리텔러' 6기 모집 close (0.43%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 447,500 전일대비 2,500 등락률 +0.56% 거래량 63,456 전일가 445,000 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야" close (0.34%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 197,200 전일대비 500 등락률 -0.25% 거래량 199,731 전일가 197,700 2022.01.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야" close (0.05%) 등은 올랐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr