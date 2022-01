김기현 "'변호사비 대납 의혹' 제보자 사망에 李, 정치적·도의적 책임져야"

"민주당, 부끄러운 줄 모른다 생각"

[아시아경제 이현주 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 이재명 더불어민주당 대선후보 '변호사비 대납 의혹'을 최초로 제보했던 이모씨가 숨진 채 발견된 것과 관련해 "이 후보가 정치적, 도의적 책임을 져야 한다"며 이 후보의 사퇴를 주장했다.

김 원내대표는 13일 YTN라디오에 출연해 "민주당 측에서 죽음을 정쟁에 이용한다"고 비판한 점에 대해 "부끄러운 줄 모른다고 생각한다. 자신들이 겸허하고 죄송한 마음도 못 가지면서 뒤집어 씌우려 한다"고 답했다. 그는 "유족 측 말을 들어보면 계속 민주당과 이 후보 측에서 압박했다고 이야기를 하지 않느냐"며 "권력에 의해 압박을 받은 것"이라고 설명했다.

전날 대검찰청을 항의 방문한 데 대해서는 "대장동 비리 관련해 (검찰이) 몸통을 숨겨주는 은폐 수사를 한다"며 "조폭을 수사하며 두목을 잡아야지 행동대장을 잡으면 안 되는 것"이라고 비난했다. 그러면서 이 후보의 측근으로 거론되는 정진상 민주당 선거대책위원회 비서실 부실장 등을 불러 조사해야 한다고 덧붙였다.

연이어 출연한 MBC라디오에서도 김 원내대표는 "언론에 보도된 내용을 보면 녹음파일은 조작된 게 아니고 실제 녹음파일 그대로"라며 "육성 그대로고 녹음파일이 조작된 것은 전혀 없는 것으로 파악했다. 뭘 조작했다는 건지 모르겠는데 이 후보는 이 대장동 부동산 개발비리 의혹이 생기니까 부동산 개발비리 의혹이 국민의힘 비리다라고 터무니없이 거짓말했다"고 비판했다.

