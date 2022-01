이재갑의 돌직구 "尹, 방역패스 비과학적?…정권 쥐면 방역패스 안 할 건가"

"방역패스·거리두기·백신접종, 떼어놓고 보기 어려워…시너지 발휘하는 것"

尹 '시설별 환기등급제'에는 "찬성한다, 상당히 중요한 영역"

[아시아경제 박현주 기자] 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수가 정부의 방역대책이 비과학적이라고 비판한 윤석열 국민의힘 대선 후보의 발언에 대해 "동의할 수 없다"고 반박했다.

앞서 지난 11일 윤 후보는 자신의 페이스북에 글을 올려 "비과학적 방역패스 철회, 9시 영업제한 철회, 아동청소년 강제적 백신접종 반대"라고 밝혔다. 또 같은날 국회에서 열린 토론회에서는 코로나19 방역 대책과 관련해 "기본권을 제한하는 조치는 타당한 근거가 있어야 하는데, 지금 정부의 방역 대책은 과학적 분석이나 역학 자료를 바탕으로 하고 있지 않다"며 환기등급제를 통해 환기가 잘 되는 시설에 대해서는 방역패스 예외를 둬야 한다고 주장했다.

이와 관련 이 교수는 12일 KBS 라디오 '최영일의 시사본부'에 출연해 "(영업제한과 방역패스가) 시행되고 나서 (코로나19) 유행상황이 좋아지고 중환자가 줄고, 사람의 생명을 살리고 있는 정책에 대해서 그렇게 얘기할 순 없다"며 "만약에 그분들이(윤 후보 측) 정권을 쥐어도 상황이 악화되면 같은 정책을 할 수밖에 없게 될 텐데 그때는 뭐라고 말씀하실지 대답을 듣고 싶다"고 윤 후보를 직격했다.

다만 윤 후보가 제안한 '시설별 환기등급제'에 대해선 "저도 찬성한다. 우리가 이미 의견을 냈고 상당히 중요하다고 생각하는 영역은 맞다"고 했다.

최근 법원이 청소년 방역패스 도입에 제동을 걸면서 촉발된 갈등에 대해서는 "국민적 공감대를 얻기 위해 논의가 필요하다는 건 인정한다"면서도 "하지만 방역 정책을 가처분신청 인용을 통해서 중간에 멈추게 된다면 아예 정책 자체가 무력화될 수밖에 없다. 방역이라는 것 자체가 매우 시급성을 다투는데 법원의 판단을 기다리기까지 몇 달이 걸리는 상황"이라고 우려했다.

이 교수는 방역패스 무력화가 거리두기가 강화되는 결과를 낳을 것이라고 전망했다. 그는 "지금 방역패스가 적용이 되기 시작하면서 단위 면적당 출입인원을 제한하지 않고 있다. 그런데 미접종자와 접종자가 섞여 있는 상황이라면 단위 면적당 숫자를 줄여서 해결할 수밖에 없게 된다"며 "그렇게 되면 다중이용시설을 운영하는 사람은 피해를 볼 수 밖에 없다"고 지적했다.

이 교수는 이어 "법원, 언론, 정치권에서는 쉽게 설명하기를 바라지만, 모든 과학적·의학적 사실은 가능성이 높거나 적다는 개념들이 상당히 많다"면서 "복잡다단한 이해관계들이 얽혀있다. 방역패스와 거리두기, 백신접종은 떼어놓고 설명하기 어려운데, 각각의 효과를 퍼센트로 나타내서 이해시키라고 하면 사실 어느 국가도 그렇게 하기 어렵다. 다같이 작용해야 시너지를 발휘해서 유행 규모가 떨어지고 (상황이) 좋아지는 것"이라고 덧붙였다.

