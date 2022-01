제네시스 G90 시동…글로벌 시장年 2만대 판매 목표

글로벌 T0P 10 오른 제네시스, 내년 글로벌 럭셔리 초대형 세단 점유율 8.6% 목표

[아시아경제 유제훈 기자] 제네시스가 자사 플래그십 세단 G90을 본격 출시했다. 제네시스는 글로벌 시장에서 G90의 연평균 판매목표를 2만대로 잡고 북미, 중국, 중동 등 주요 시장에도 내놓는단 계획이다.

제네시스 브랜드는 경기 용인시 소재 '제네시스 수지'에서 G90 미디어 이벤트를 열고 이달 중 고객에게 차량 인도를 시작한다고 13일 밝혔다. G90은 완전변경 4세대 모델로 제네시스의 '기함'에 해당하는 차종이다.

장재훈 제네시스 사장은 "G90은 오늘의 제네시스가 세계 시장에 자신있게 선보이는 궁극의 플래그십 세단이자, 제네시스 브랜드가 나아가고자 하는 방향을 보여준다"면서 "제네시스는 지난해 글로벌 연간 판매 20만대 돌파와 글로벌 럭셔리 마켓 톱 텐에 진입했으며 2년 연속 국내 고급차 판매 1위에 올랐다"고 전했다.

제네시스는 G90의 글로벌 판매목표를 2만대로 설정했다. 이를 위해 한국은 물론 북미, 중국, 중동 등 세계 주요시장에도 선보인단 계획이다. 제네시스는 초대형 럭셔리 세단의 연간 글로벌 수요를 23만대 가량으로 예측하고 있는데, 내년엔 G90의 이 시장 점유율을 8.6%까지 끌어올린단 방침이다. 이는 지난해(약 7000대)의 3배에 이르는 수준이다.

당장 G90은 세계 4대 럭셔리 자동차 시장인 한국서도 높은 인기를 끌고 있다. 제네시스에 따르면 G90은 계약을 시작한 첫 날 1만2000대를 돌파했으며, 지난 12일까지 18영업일 동안 국내시장에서만 총 1만8000대의 사전계약을 이끌어 냈다.

제네시스는 신형 G90 출시에 맞춰 다양한 서비스도 론칭한다. '팀 G90 서비스'는 G90 전담 정비 프로그램으로, 기능성 고장이 발생한 경우 고객센터로 요청해 비대면 원격 차량 진단을 받을 수 있다. 아울러 G90 전문 서비스 인력의 방문점검과 캐리어를 통한 차량 탁송 등 차별화 된 서비스도 경험할 수 있다.

'쇼퍼 아카데미'는 수행기사를 둔 G90 구매고객을 고려한 서비스다. 수행기사가 기능을 최대한 활용하도록 특장점을 소개하고 차량 조작법을 안내하며, 의전매너와 운전기술을 함께 교육 해 고객이 더욱 안전하고 편안하게 이동하도록 돕는다.

'제네시스 프리빌리지'는 G90 고객의 취향에 따라 선택할 수 있는 맞춤형 라이프스타일 서비스다. 고객은 ▲서울 신라호텔, 시그니엘 호텔, 제주 해비치 호텔 연간 멤버십 ▲ 꽃, 커피, 와인 등 라이프스타일 정기구독 서비스 ▲세차, 코팅이 포함된 프리미엄 차량 관리 등 총 7가지 혜택 중 한 가지를 선택할 수 있다. 아울러 향후 롱휠베이스 고객 대상으로 전용 라운지를 운영하고 미쉐린 가이드와 협업해 고객 초청 행사를 진행할 예정이다.

제네시스는 G90 출시에 맞춰 오는 14일부터 23일까지 제네시스 수지에서 G90의 디자인과 신기술 그리고 제네시스가 지향하는 라이프스타일을 체험할 수 있는 특별 전시를 진행한다.

1층은 G90의 세련된 디자인 및 우수한 상품성을, 2층은 G90 디자인이 완성되기까지 과정을 통해 제네시스 디자인 방향성을 체험할 수 있는 공간으로 구성했다. 3층에서는 가치 있는 이동 경험을 위해 G90에 새롭게 적용된 편의 사양(무드 큐레이터, 항균 패키지, 버추얼 베뉴)을 체험할 수 있다. 4층은 제네시스 프리빌리지 서비스 제휴사와 함께 카페, 플라워 스탠드, 와인 바를 마련해 각각의 콘텐츠를 경험하며 서비스 관련 안내를 받을 수 있다.

제네시스 G90의 판매가격은 세단 8957만원, 롱 휠베이스 1억6557만원부터 시작된다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr