[인사]KB금융지주 및 국민은행

◇ 승 진

▲One-firm전략부장 진정선 ▲글로벌전략부장 홍창기 ▲비서실장 강승호

▲감사부 팀장 겸 감사역(부서장 대우) 최두성

◇ 전 보

▲전략기획부장 이성준 ▲ESG전략부장 박찬영 ▲모델검증부장 박영진

▲플랫폼QC Unit장(부서장 대우) 박순민 ▲이사회사무국장 서기원

◇ 승 진

(부장)

▲스타뱅킹부(1부) 강민숙 ▲인프라금융2부 강호영 ▲대기업금융2센터 영업5부 고광일 ▲자본시장플랫폼부 김우석 ▲인프라시스템부 김은국 ▲연계시스템개발부 김종갑 ▲미래컨택센터추진부 특임부 김지석 ▲글로벌성장지원부(소속) 김진범 ▲스타뱅킹부(2부) 류소림 ▲자금부 박수정 ▲신용평가모델부 서윤용 ▲개인마케팅부(마케팅2부) 서정주 ▲구조화금융2부 양준용 ▲DT전략부 유종배 ▲인증사업부 유향숙 ▲스타뱅킹부(3부) 이득희 ▲경영정보개발부 이종식 ▲스마트상담플랫폼부 특임부 이준제 ▲투자증권운용부 이한 ▲글로벌성장지원부 정휘태 ▲여신코어뱅킹부 최병하 ▲스마트상담플랫폼부 최용문 ▲대기업금융1센터 영업2부 최형욱 ▲기획조정부 홍승환 ▲비서부 황상현

(Unit장)

▲본점감사부(금융소비자보호감사Unit) 김태우 ▲준법지원부(상시감사Unit) 김태곤

(센터장)

▲죽전역종합금융센터 고성균 ▲올림픽PB센터 공성율 ▲수지PB센터 김연수 ▲일산PB센터 김재숙 ▲남동공단종합금융센터 박주용 ▲양재PB센터 서윤진 ▲인천남동종합금융센터 이지원

(개설준비위원장)

▲한남PB센터 김현섭 ▲서울숲PB센터 최권희

(부점장 대우)

▲대구?경북지역영업그룹(소속) 박노영

(지점장)

▲강남역종합금융센터 강길남 ▲굽은다리역지점 강대희 ▲학동사거리지점 강영표 ▲두정역지점 강원섭 ▲평택중앙종합금융센터 권은정 ▲창신동지점 김광수 ▲서교동종합금융센터 김기철 ▲양산동지점 김남엽 ▲진접종합금융센터 김대현 ▲동탄호수공원지점 김동숙 ▲신대지점 김동춘 ▲양천향교역지점 김만용 ▲운정남지점 김미숙 ▲동여의도지점 김민균 ▲대연동지점 김병준 ▲평촌스마트지점 김선직 ▲서울효자동지점 김애영 ▲선릉역종합금융센터 김영 ▲신림본동종합금융센터 김영기 ▲신중동역종합금융센터 김영숙 ▲제기동지점 김영원 ▲신당역지점 김영호 ▲모란역지점 김웅주 ▲동대문패션타운지점 김은경 ▲동탄테크노밸리지점 김장선 ▲안성지점 김점용 ▲군자역지점 김정환 ▲무거동지점 김종수 ▲문정법조종합금융센터 김진아 ▲화순지점 김철 ▲파주종합금융센터 김철호 ▲서신동종합금융센터 김태영 ▲가평지점 김태화 ▲계산동종합금융센터 김학균 ▲일산가좌지점 김학찬 ▲구미공단종합금융센터 김현규 ▲포항종합금융센터 김혜숙 ▲군산종합금융센터 남기홍 ▲유성종합금융센터 류재숙 ▲퇴계로지점 모경호 ▲곡선동지점 모규숙 ▲부산국제금융센터지점 문연신 ▲울산혁신도시지점 박광동 ▲상암DMC종합금융센터 박광일 ▲마두역종합금융센터 박광호 ▲수원시청역지점 박동기 ▲광명지점 박상욱 ▲동두천지점 박상운 ▲구로구청사거리지점 박영일 ▲충주지점 박옥순 ▲울진지점 박정윤 ▲본오동지점 박진규 ▲신도림지점 박현선 ▲포일IT밸리지점 박현철 ▲신평동종합금융센터 배명신 ▲압구정역지점 배민정 ▲평리동지점 백상희 ▲제주종합금융센터 서승조 ▲내서지점 서영조 ▲광주종합금융센터 서재풍 ▲수유역지점 석창현 ▲대방동지점 설광호 ▲수원역지점 성미화 ▲익산지점 성승재 ▲길동종합금융센터 손민승 ▲서울대입구역지점 손성호 ▲태백지점 손정호 ▲휘경동지점 손호근 ▲신월동지점 송상수 ▲구미인동지점 신옥필 ▲부산시청지점 신희용 ▲곤지암지점 안석봉 ▲송천동지점 안성민 ▲동아미디어지점 안재광 ▲하남지점 양찬식 ▲충주시청로지점 우종서 ▲일산종합금융센터 유기원 ▲인천논현지점 유동재 ▲연향종합금융센터 유성미 ▲화성팔탄지점 유용배 ▲서시화지점 유재건 ▲내당동종합금융센터 윤재희 ▲강릉지점 이경석 ▲언양지점 이경현 ▲교대역지점 이상민 ▲울산지점 이상필 ▲신내동지점 이상희 ▲서수원지점 이성철 ▲옥포지점 이영식 ▲월피동지점 이윤애 ▲검단산업단지종합금융센터 이점배 ▲신월뉴타운지점 이종욱 ▲영종하늘도시지점 이주연 ▲서초중앙지점 이천기 ▲여주지점 이태윤 ▲둔산선사종합금융센터 이현순 ▲화성봉담지점 임창호 ▲송탄남지점 임태균 ▲가재울뉴타운지점 임효정 ▲대청역지점 장미자 ▲동마산지점 장원수 ▲마들역지점 장준영 ▲정왕동지점 전경수 ▲양평동종합금융센터 정길수 ▲목동파리공원지점 정미영 ▲청라시티타워지점 정민호 ▲오천지점 정상호 ▲봉은사역지점 정성일 ▲성수역종합금융센터 정소영 ▲서판교지점 정연진 ▲사상종합금융센터 정오영 ▲오산운암종합금융센터 정은희 ▲강남중앙지점 정지철 ▲대치동종합금융센터 정천호 ▲디지털밸리종합금융센터 정헌식 ▲광주종합금융센터 조대익 ▲수지중앙지점 조제희 ▲광주전남혁신도시지점 지세현 ▲구파발역지점 지연숙 ▲진천지점 지헌상 ▲반월산업단지지점 진경식 ▲부곡동지점 최경자 ▲마장동지점 최승빈 ▲연신내종합금융센터 최정섭 ▲가산테크노타운지점 최정세 ▲우장산역종합금융센터 최종필 ▲동백지점 최진묵 ▲성남중앙로지점 하태원 ▲당진종합금융센터 한왈수 ▲삼척지점 함동진 ▲경산공단종합금융센터 홍순근 ▲용인보라지점 홍영기 ▲포천지점 황문희 ▲가좌동지점 황승하 ▲삼성중앙역지점 황종훈

(마케팅지점장)

▲강남지역영업그룹 김동우 ▲남부?경기중앙지역영업그룹 김준옥 ▲강남지역영업그룹 신승한 ▲호남지역영업그룹 제덕명 ▲부산?울산?경남지역영업그룹 최쌍종

◇ 전 보

(부장)

▲채널감사부 고인호 ▲미래컨택센터추진부 구정석 ▲외환업무지원부 권경화 ▲글로벌플랫폼부(소속) 김대형 ▲신탁부 김연희 ▲기업여신심사부 김재수 ▲스마트상담부 김준성 ▲대기업금융1센터 영업5부 김진성 ▲가치평가부 노태룡 ▲증권대행사업부 류시근 ▲국군마케팅부 박병진 ▲채널지원부 박연기 ▲영업관리부 박장업 ▲구조화금융3부 빈중일 ▲WM투자전략부 신승목 ▲본점감사부 안용신 ▲자본시장영업1부 오성근 ▲리브모바일부 오안국 ▲소비자지원부 오원중 ▲자본시장영업2부 유한종 ▲WM상품부 윤선주 ▲자금운용지원부 이성한 ▲기업상품부 이수진 ▲총무부 이형곤 ▲전략기획부 정민수 ▲신용감리부 최갑수 ▲CIB/글로벌심사부 최권호

(Unit장)

▲CIB관리부(IB관리Unit) 김노상 ▲연금기획부(연금상품운영Unit) 이기택

(수석심사역)

▲기업여신심사부 김주영 ▲CIB/글로벌심사부 문민호 ▲기업여신심사부 이동화 ▲기업여신심사부 이상봉 ▲CIB/글로벌심사부 정의석 ▲기업여신심사부 최두호 ▲기업여신심사부 황혜경

(센터장)

▲대출실행센터 구경희 ▲서초PB센터 권순희 ▲달성공단종합금융센터 권진혁 ▲호계동종합금융센터 김기훈 ▲목동PB센터 김은자 ▲이촌PB센터 김진관 ▲대전PB센터 서애란 ▲오창종합금융센터 송경섭 ▲숭의동종합금융센터 이만기 ▲마산종합금융센터 이재동 ▲양재남종합금융센터 이재욱 ▲삼성동PB센터 이혜원 ▲하당종합금융센터 장범수 ▲본리동종합금융센터 조욱연 ▲업무지원센터 최원석 ▲대구유통단지종합금융센터 최현식 ▲잠실롯데PB센터 한태길

(부점장 대우)

▲테크그룹(소속) 구경철 ▲테크그룹(소속) 김재희 ▲KB부동산플랫폼부(소속) 이종아

(지점장)

▲합정역지점 권재영 ▲사당동지점 김겸도 ▲분당효자촌지점 김민규 ▲덕정지점 김민서 ▲양주테크노지점 김선문 ▲종로3가지점 김선옥 ▲신탄진지점 김성민 ▲영천지점 김세종 ▲두실역지점 김승영 ▲행신동지점 김영백 ▲괴정역지점 김원식 ▲흑석동지점 김유창 ▲연수중앙지점 김윤배 ▲뉴욕지점 김익헌 ▲산본사거리지점 김인덕 ▲고척동지점 김종두 ▲동탄산업단지지점 김종수 ▲양평지점 김종영 ▲청구역지점 김종호 ▲양주회천지점 김종화 ▲진천역지점 김진구 ▲용인대로지점 김진이 ▲강화지점 김현구 ▲주안역지점 김현래 ▲금호동지점 김현우 ▲춘천지점 김형진 ▲도곡지점 김형훈 ▲계산역지점 김홍규 ▲광장동지점 남은애 ▲임학동지점 노재복 ▲일곡지점 노현주 ▲영도지점 류연목 ▲옥수동지점 류주향 ▲역촌동지점 류진선 ▲고덕역지점 박경남 ▲교하지점 박성배 ▲용답동지점 박성우 ▲노은지점 박성임 ▲신정네거리역지점 박용우 ▲염창역지점 박원철 ▲당정동지점 박철환 ▲춘천남지점 박혜성 ▲불당동지점 배석훈 ▲수완지점 변해송 ▲김제지점 서민형 ▲신흥동지점 서정미 ▲수원지점 서정원 ▲수서역지점 서종수 ▲판교테크노밸리지점 석명수 ▲수지성복지점 성안기 ▲연희동지점 소재현 ▲연북로지점 송경자 ▲태전동지점 송보영 ▲여수시청로지점 송성주 ▲장기동지점 송준석 ▲만수6동지점 송태선 ▲방화동지점 신명순 ▲평택지점 신미정 ▲대덕특구지점 신승훈 ▲서초남지점 신재갑 ▲KTX광명역지점 신효섭 ▲용암지점 심규을 ▲불광동지점 심종립 ▲강동구청역지점 안경순 ▲통영지점 안병수 ▲발산역지점 안용수 ▲도화동지점 안형모 ▲서면중앙지점 양문산 ▲여서동지점 염미경 ▲시흥지점 오동헌 ▲강원혁신도시지점 오승열 ▲동광양지점 오정심 ▲안양동지점 오종국 ▲경주지점 오창호 ▲천호역지점 우희봉 ▲산본역지점 원권재 ▲작전동홈플러스지점 원성희 ▲세종로지점 유동근 ▲주안지점 유영화 ▲송파개롱역지점 윤동수 ▲미아역지점 이경범 ▲대화역지점 이경예 ▲구의동지점 이길수 ▲영동지점 이대우 ▲시지지점 이미숙 ▲신자양지점 이상원 ▲해운대지점 이상필 ▲오송지점 이상호 ▲동부이촌동지점 이수찬 ▲화원지점 이영미 ▲오정동지점 이용재 ▲서대전지점 이윤제 ▲운정지점 이익주 ▲이수역지점 이장영 ▲개포동지점 이재홍 ▲탄현지점 이종우 ▲대구혁신도시지점 이준철 ▲둔촌역지점 이창권 ▲기흥구청지점 이홍규 ▲서현동지점 이화식 ▲밀양지점 이회숙 ▲진해지점 임병권 ▲성수동지점 임성수 ▲시화지점 임정진 ▲소사지점 장명근 ▲망포역지점 장문자 ▲신림남부지점 장민규 ▲검단지점 장영곤 ▲서강지점 장정화 ▲암사역지점 장희욱 ▲광양지점 장희정 ▲이태원지점 전성일 ▲웅상지점 전재석 ▲쌍용동지점 전해광 ▲홍성지점 정규준 ▲싱가포르지점 정동욱 ▲원곡동지점 정상석 ▲광교상현역지점 정성재 ▲부천남부역지점 정수용 ▲서충주신도시지점 정장용 ▲진월동지점 정정인 ▲세종지점 정창진 ▲충북혁신도시지점 조권희 ▲서린동지점 조기철 ▲한성백제역지점 조남수 ▲월계동지점 조석영 ▲낙성대역지점 조선희 ▲대천지점 조성창 ▲망우동지점 조충식 ▲해남지점 주정균 ▲훼밀리타운지점 최미향 ▲서소문지점 최석우 ▲목동지점 최웅철 ▲중곡동지점 최위집 ▲방배역지점 최정호 ▲성산동지점 최현 ▲남원지점 한경철 ▲강남파이낸스지점 호희성 ▲도마동지점 홍순선 ▲왜관지점 황석규 ▲당리동지점 황외철 ▲건대역지점 황용환 ▲토곡지점 황원규 ▲덕소지점 황혁

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr