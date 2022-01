[아시아경제 이정윤 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처) 현직 검사가 아내를 폭행한 혐의 등으로 피소돼 경찰 수사를 받고 있는 것으로 확인됐다.

11일 경찰에 따르면 서울경찰청은 지난해 9월 공수처 A검사가 아내를 폭행했다는 내용의 고소장을 접수하고 수사를 진행하고 있다.

A검사는 2019년 해외에 머무는 동안 아내를 폭행한 혐의 등을 받고 있다. 아내 측은 같은 해 11월 폭행 때는 임신 상태였다고 주장하고 있는 것으로 알려졌다.

A검사는 이러한 의혹에 대해 전면 부인하고 있는 것으로 전해졌다.

공수처 관계자는 "검사가 부인을 상대로 이혼소송을 제기하자 부인이 형사고소로 맞선 사건"이라며 "고소 내용 역시 공수처 검사 임용 전의 일로서 상당 부분 일방의 주장으로 보이며 해당 검사는 이를 반박할 근거와 관련 자료를 경찰에 제출한 상태"라고 했다.

