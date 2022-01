[아시아경제 이동우 기자] 대우조선해양은 최근 미국 쉐브론으로부터 6561억원 규모의 해양플랜트를 수주하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

이번에 수주한 설비는 현재 운용 중인 심해 설비에 전력을 공급하고 가스전을 제어할 수 있는 가스전 제어 설비 1기로, 경남 거제 옥포조선소에서 건조돼 2025년 3분기까지 호주 서부 바로우섬에서 약 135㎞ 떨어진 잔스아이오 가스전에 투입될 예정이다.

이 가스전은 쉐브론이 운영하는 호주 고르곤 LNG 플랜트에 가스를 공급한다.

대우조선해양 관계자는 "2014년 이후 처음으로 2년 연속 해양플랜트 수주에 성공했다"며 "대우조선해양의 해양플랜트 건조 경험과 기술력을 인정받았다"고 말했다.

