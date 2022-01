[제보영상] "아가씨 불러오라고!" 50대 남성, 코인노래방서 주먹질 행패 입건

경기 김포경찰서, 50대 남성 피의자 체포해 입건

영업 끝났는데 막무가내로 들어와 "아가씨, 술 가져오라"며 폭행

[아시아경제 한승곤 기자, 윤진근 PD] "야! 아가씨 불러와!" , "술 가지고 오라고!"

경기 김포경찰서는 코인노래방에서 업주를 폭행하고 행패를 부린 혐의로 A(52)씨를 체포해 조사하고 있다고 11일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 10일 오후 9시30분께 김포시에 있는 한 코인노래방에서 업주 B 씨를 상대로 주먹질을 하는 등 폭행한 혐의를 받는다. A씨는 체포 당시 만취 상태로 알려졌다.

사건 발생 당시 노래방은 영업을 마친 상태였지만, A 씨는 강제로 문을 열고 들어와 "아가씨를 데려오라"라는 등 횡설수설하며 행패를 부렸다. 폭행을 당한 B 씨는 병원 응급실로 이송됐으며 현재는 퇴원한 상태로 전해졌다.

피해 업주는 "(A 씨가) 아가씨를 불러와라. 수십만 원 상당의 술을 마셨는데 술을 더 가져와라. 이런 식으로 말도 안 되는 소리를 했다"며 분통을 터뜨렸다. 한편 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상을 토대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

한승곤 기자 윤진근 PD