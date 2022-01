삼성 준법위, '대기업 컴플라이언스 현황·개선방안' 토론회 개최

[아시아경제 정현진 기자] 삼성 준법감시위원회는 오는 18일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 '대기업 컴플라이언스의 현황과 개선방안' 토론회를 개최한다고 11일 밝혔다.

토론회에서는 1부에 이봉의 서울대 법학전문대학원 교수가 '대기업집단 컴플라이언스의 특성과 발전 방향: 삼성준법감시위원회를 중심으로'라는 제목으로 주제발표를 하고 정준혁 서울대 법학전문대학원 교수, 박종근 지멘스 코리아 윤리경영실장이 토론을 할 예정이다.

이어 2부에는 강성부 KCGI 대표가 '이해관계자를 통한 기업 컴플라이언스'를 주제로 발표를 하고 신진영 자본시장연구원장, 박경서 고려대 경영대학 교수가 토론을 한다.

김지형 삼성준법위원장은 "지난 2년 가량의 위원회 1기 경험을 밑거름 삼아 바람직한 기업 컴플라이언스의 이정표를 세우는 공론의 장이 되면 좋겠다"고 말했다.

이번 토론회는 코로나10 방역 지침에 의해 현장 참석이 불가해 유튜브와 위원회 홈페이지를 통해 실시간 방송할 예정이다.

