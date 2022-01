삼성 '갤럭시 탭S8 울트라' 국내 전파인증… 2월 공개 전망

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자의 태블릿 '갤럭시 탭S8 울트라'로 추정되는 기기가 국내 전파 인증을 받았다.

11일 국립전파연구원의 신규 적합성 현황 공개 정보에 따르면 이 제품이 '5G NR 이동통신용 무선설비 기기'(모델명 SM-X906N)라는 이름으로 전날 인증을 받았다.

전자제품의 국립전파연구원 적합성 인증은 대개 국내 출시 전에 이뤄진다. 업계에서는 이 제품이 올해 2월 삼성전자 언팩(공개) 행사에서 공개될 것으로 보고 있다.

갤럭시 탭S8 울트라는 14.6인치 유기발광다이오드(OLED) 화면, 퀄컴의 스냅드래곤 8 Gen1 애플리케이션 프로세서(AP), 1만2000밀리암페어시(㎃h) 안팎의 대용량 배터리를 탑재할 것으로 보인다. 또 45와트(W) 고속충전을 지원할 것으로 예상된다.

관련 업계와 외신 보도에 따르면 삼성전자는 올해 초 갤럭시 탭S8 시리즈로 S8·S8+·S8 울트라 등 세 종류의 기기를 출시할 예정이다. 화면은 S8이 11인치 액정표시장치(LCD), S8+가 12.4인치 OLED일 것으로 예상된다.

