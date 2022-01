[아시아경제 이광호 기자]▲양희언씨 별세, 양진호(금융감독원 일반은행검사국장)·양진석(에이스치과 원장)·양은주(광주중앙고등학교 교사)씨 부친상= 10일, 무주보건의료원 장례식장 1호실, 발인 12일 오전 11시 30분, 063-320-8337

