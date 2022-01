철강협회, 제16회 스틸 유니버시티 챌린지 시상식 개최

부경대 임종덕군 대상 수상…4월 월드챔피언십 출전

[아시아경제 황윤주 기자] 한국철강협회 철강산업인적자원개발협의체(철강 SC)는 11일 부경대학교 대연캠퍼스에서 2021년도 스틸 유니버시티 코리아 챌린지 대회 학생부 시상식을 개최했다.

스틸챌린지 대회는 세계철강협회(WSA) 산하 교육기관인 Steel University에서 보유하고 있는 철강 제조공정별 조업 시뮬레이션 모듈을 활용해온라인 모의조업 경연을 진행하는 대회다. 올해 경연종목은 2차 정련공정, 전기로 시뮬레이션으로 온라인으로 진행되었다.

최고상인 대상은 부경대학교 임종덕 군이 수상해 철강협회 회장상 및 상금 200만원을 받았다. 각 권역별 우승자에게는 월드 챔피언십 참가자격이 부여되는데, 임종덕 군은 동아시아 권역 우승을 차지하여 동아시아, 서아시아, 북아시아, 유럽·아프리카, 미주 5개 권역 우승자가 참가하는 2022년 4월 월드 챔피언십 대회에 출전하게 된다.

금상 수상자는 동아대 사공승학 학생, 동아대 황시율 학생 2명으로 철강협회 회장상 및 상금으로 각 100만원을 받게 되며, 은상 수상자는 동아대 김종두 학생, 동아대 박정우 학생, 동아대 최재성 학생 3명으로 철강협회 회장상 및 상금으로 각 50만원을 받게 된다. 동상 수상자는 총 15명이 선정되었으며, 상금으로 각 30만원을 받게 된다.

한편 세계철강협회와 공동으로 개최한 이번 대회에서는 세계 90개 대학 812명 학생이 참여했으며, 국내에서는 총 14개 대학 262명이 참여했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr