현대百 판교점, 20~30대 겨냥 'MZ 전문관' 리뉴얼 오픈

현대백화점이 판교점 4층 유플렉스(U-PLEX)을 리뉴얼해 신진 브랜드로 채워진 2030세대 전문관을 선보인다고 11일 밝혔다. 앞선 트렌드와 다채로운 경험을 한 곳에서 만끽할 수 있는 국내 최고의 '2030세대 특화 힙 플레이스(Hip place)'를 구현한다는 전략이다.

판교점 유플렉스는 총 6950㎡(약 2100평) 규모에 패션, 아웃도어, 라이프스타일, 엔터테인먼트 등 다양한 분야의 총 72개 브랜드로 구성된다. 이 중 13개 브랜드는 백화점에 처음으로 입점하고, 절반 가량인 30여개는 경기 남부상권에서 처음 선보인다.

현대백화점 관계자는 "기존 캐주얼 의류와 SPA 등 전통적인 백화점 영캐주얼 상품군 중심으로 꾸미던 운영방식에서 벗어나 MZ세대가 즐겨찾는 온라인 기반 신진 브랜드와 다양한 유형의 라이프스타일 콘텐츠를 대거 오프라인 매장에 입점시켰다"며 "2030세대들이 실제 즐기고 머물고 싶은 놀이 공간으로 연출했다"고 설명했다.

우선 더현대 서울에 첫 오프라인 매장을 열자마자 연일 구매 대기줄이 이어져 화제가 된 온라인 남성 패션 브랜드 '쿠어' 2호점을 비롯해 온라인 인기 캐릭터인 '오롤리데이'의 다양한 패션잡화 제품으로 눈길을 끈 '해피어마트'가 단독 매장을 연다. 서울 성수동의 유명 빈티지 안경 전문 브랜드 '라시트포', 성수동 핫 플레이스로 자리매김한 편집매장 '모노하' 등도 백화점 1호 매장을 선보인다.

기존 백화점의 영패션 전문관과 차별화한 공간 연출에도 공을 들였다. 젊은 고객들에게 새로운 영감과 즐거움을 선사할 수 있도록 휴식·전시·이벤트 특화 공간인 '아이코닉 스퀘어'를 비롯한 주요 공간에 감각적인 조명과 타일 등을 적용하고, 우주선 모형의 매장도 꾸몄다.

특히 현대백화점이 MZ세대 공략 강화를 위해 더현대 서울에서 첫 선을 보인 큐레이션 전략을 더욱 발전시켜 적용했다. 판교점 유플렉스에 입점한 72개 브랜드 중 10여개는 더현대 서울에서의 성과를 바탕으로 백화점 영업망을 확대했고, 20여개 브랜드는 더현대 서울에서 선보인 팝업스토어를 통해 발굴된 신진 브랜드다.

앞서 더현대 서울의 경우 MZ세대 고객 특화 공간인 '크레이티브 그라운드'가 젊은층 사이에서 명소로 떠오르면서 지난해 20~30대 고객 비중이 다른 점포보다 20%포인트 이상 높은 57%에 달했다. 판교점 역시 이번 유플렉스 리뉴얼 오픈으로 지난해 40%대 수준이었던 20~30대 고객 비중이 50% 수준으로 늘어날 것으로 기대하고 있다.

이희석 현대백화점 상품본부 영패션팀장은 "더현대 서울에 정식 입점해 인기를 끈 브랜드들을 비롯해 주요 점포에서 진행된 팝업스토어를 통해 인기가 검증된 브랜드들을 엄선해 이번 판교점 유플렉스에서 새롭게 선보이게 됐다"며 "맞춤형 자동차 키홀더숍, 전기자전거 및 캠핑용품 전문 편집매장 등 기존 백화점 매장에서 접하기 힘들었던 프리미엄 라이프스타일 콘텐츠를 대거 만나볼 수 있다"고 설명했다.

