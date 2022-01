티몬 '2022 완벽한설준비', 선착순 15% 할인

오늘의 추천상품·키워드별 선물·가격대별 선물 등으로 구분

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 설날을 앞두고 '2022 완벽한설준비' 프로모션을 진행한다고 11일 밝혔다. 올해 설 역시 비대면 명절 준비에 대한 수요가 높을 것으로 예상하고 카테고리별, 금액대별로 인기 상품을 추천했으며 선착순 15% 쿠폰, 경품 댓글 이벤트, 복주머니 카드뽑기 등의 혜택을 더했다.

우선 16일까지 매일 오전 9시에 선착순 2000명 한정으로 15% 할인쿠폰이 발급된다. 기간 내 ID별 1회 참여할 수 있고 사용기간은 16일까지다. 내달 2일까지 매일 참여 가능한 복주머니 카드뽑기 이벤트를 통해서도 최대 15% 할인 쿠폰을 받을 수 있다.

이 밖에도 다양한 할인 혜택 기회가 준비돼 있다. 선물하기 전용으로 지급되는 최대 3500원 할인쿠폰을 비롯해 대량구매 시 최대 10만원 할인쿠폰, 데일리 쇼핑 10% 쿠폰, 카드사 2000원 할인, 카카오페이 간편결제 최대 1만원 할인 쿠폰 등을 제공한다.

'오늘의 추천 상품' 코너를 통해선 매일 엄선한 특가의 설 선물 상품을 소개한다. 가격대별 선물 추천 카테고리를 통해 구매 편의성도 강화했다. 1만~3만원대 알뜰선물, 5만원대 이하의 실속선물, 10만원 이상 프리미엄 선물 등으로 구성해 원하는 가격대의 상품을 손쉽게 구매할 수 있게 했다.

전구경 티몬 상품본부장은 "설날이 예년보다 이른 올해 연초부터 설날을 준비하는 소비자들의 움직임이 분주하다"며 "티몬에서 준비한 다양한 추천상품과 할인혜택으로 양질의 설 선물세트를 합리적 가격에 마련할 수 있기를 바란다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr