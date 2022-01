LG전자 가상 인플루언서 '래아', 미스틱스토리 뮤지션 된다

[아시아경제 정현진 기자] LG전자의 가상 인플루언서 래아킴이 뮤지션으로 전격 데뷔한다.

LG전자는 지난달 엔터테인먼트 콘텐츠 기업 미스틱스토리와 래아의 뮤지션 데뷔를 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 11일 밝혔다. 업무협약에 따라 래아는 미스틱스토리의 '버추얼 휴먼 뮤지션 프로젝트'에 참여해 미스틱스토리의 대표 프로듀서인 윤종신 씨가 래아의 노래와 목소리를 프로듀싱한다.

래아는 LG전자가 인공지능(AI) 기술을 활용해 구현한 가상 인플루언서다. 지난해 세계 최대 전자·IT 전시회인 'CES 2021'에서 열린 'LG전자 프레스 콘퍼런스'에서 연설자로 등장해 처음 대중에 소개됐다. 이후 인스타그램 계정을 통해 싱어송라이터 겸 DJ라고 본인을 소개, 일상을 공개하며 국내외 팔로워를 다수 보유하고 있다.

래아는 LG전자가 최근 공개한 'LG 월드 프리미어'에서 뮤직비디오 티저를 공개, 가수로서의 데뷔가 임박했음을 알렸다. 래아는 "단순히 음악만 전달하는 것이 아니라 비주얼 아트, 패션 등 다양한 요소를 접목해 모두 함께 소통하고 즐길 수 있는 문화 콘텐츠와 메시지를 전달하는 아티스트가 되고 싶다"고 말했다.

