외신들 "'오징어게임' 오영수, 골든글로브 새 역사 썼다"

[아시아경제 권재희 기자] 외신들이 넷플릭스의 인기 드라마 '오징어 게임'의 오영수가 한국 배우 최초로 미 영화상 골든글로브의 남우조연상을 수상한 것을 올해 시상식의 주요 장면으로 꼽았다.

10일(현지시간) CBS는 "올해 골든글로브는 TV생방송이나 스트리밍 없이 진행돼 예년보다 조용했지만 몇몇 스타들이 역사를 새로 썼다"며 "'오징어게임'의 스타 오영수가 골든글로브를 받은 최초의 한국배우가 됐다"고 소개했다.

CNN은 "'오징어게임'의 스타 오영수가 역사를 만들었다"고 보도했다.

외신들은 오영수가 넷플릭스의 인기 드라마 '오징어게임'에서 오일남 역할로 인상 깊은 연기를 선보였다며 그의 연기 인생을 조명했다.

CBS는 "오영수는 200편 이상 연극무대에 선 한국에서 가장 위대한 연극배우 중 한 명"이라며 "영화와 TV드라마에서도 카리스마 넘치는 조연을 연기했다"고 평가했다.

포브스는 "독창적인 한국 드라마 '오징어 게임'은 순식간에 넷플릭스 역사상 가장 인기 드라마라는 명예를 얻었다"며 "극 중 오영수는 팬들이 가장 좋아하는 캐릭터였다"라고 보도했다.

이어 "오영수가 골든글로브 수상을 하게 되면서 78살 그의 연기 이력은 결코 예전과 같지 않을 것"이라고 찬사를 보냈다.

