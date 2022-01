박세완, 송건희, 김성오, 김태훈, 정승길 등 출연

온라인동영상서비스(OTT) 왓챠는 오리지널 드라마 '최종병기 앨리스'를 제작한다고 10일 전했다. 의문의 전학생 겨울과 트라우마를 겪는 여름의 핏빛으로 물든 고교 생활을 그린 하이틴 액션 로맨스다. 이병헌·서성원 감독이 함께 메가폰을 잡는다. 영화 '성난황소'를 만든 플러스미디어엔터테인먼트가 제작하며 박세완, 송건희, 김성오, 김태훈, 정승길, 차주영 등이 출연한다. 박태훈 왓챠 대표는 "상반기에 공개할 예정"이라며 "왓챠 오리지널만의 과감한 시도와 참신한 매력을 확인할 수 있을 것"이라고 기대했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr