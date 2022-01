휴롬, 원액기 1000만대 판매 기념 ‘카카오톡 이모티콘’ 이벤트

채널 구독자 대상 단발신사숙녀 협업 이모티콘 증정

[아시아경제 김희윤 기자] 건강주방가전기업 휴롬은 원액기 1000만대 판매 돌파를 기념해 카카오톡 이모티콘 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 이벤트는 모바일 카카오톡 채널 검색창에 '휴롬'을 검색 후 채널을 추가하면 '휴롬x단발신사숙녀' 이모티콘이 증정된다. 이벤트는 총 5만명에게 선착순 배포된다. 이날 오후 2시에 오픈 예정이다.

이모티콘은 휴롬의 최신 제품인 H300 원액기를 모티브로 제작됐다. 일상 속 다양한 상황에 대한 감정을 '어떤 재료든 착즙한다'는 제품의 특성, MZ세대 감성과 연계한 총 16개 이모티콘으로 구성해 선보인다.

채소와 과일을 저속으로 착즙해 소비자의 건강한 식습관을 돕는 원액기는 휴롬의 대표 라인업이다. 지난해 기준 전세계 88개국 누적 판매량 1000만대를 돌파하며 오랜 기간 소비자들에게 사랑 받은 제품이다.

휴롬 측은 "원액기 판매 1000만대 돌파를 기념해 MZ세대에게 선풍적인 인기를 얻고 있는 단발신사숙녀 작가와 협업해 위트 있는 이모티콘을 기획했다"고 먈했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr