마이리얼트립, '호캉스' 누적 예약 5만건 돌파

9개월 간 52개 호텔·리조트 프로모션…후기 평점 4.8·재구매율 22% 육박

[아시아경제 김철현 기자] 마이리얼트립(대표 이동건)은 지난해 3월부터 서비스하는 '마이리얼호캉스'의 누적 예약 객실수가 5만 건을 돌파했다고 10일 밝혔다.

마이리얼호캉스는 전국 5성급 특급 호텔부터 인기 리조트의 다양한 패키지 상품을 프로모션으로 기획해 제공하는 서비스다. ▲얼리체크인·레이트 체크아웃 ▲수영장 무료 이용 ▲액티비티 할인권 ▲기념일 와인&플래터 ▲조식 딜리버리 서비스 ▲카메라 무료 대여 등 다양한 혜택을 제공하는 것이 특징이다.

마이리얼트립은 지난 9개월간 서울신라호텔, 그랜드 하얏트, 롯데호텔을 비롯해 휘닉스 평창, 레스트리 리솜 등 50회 이상의 프로모션을 진행했으며 이를 통해 지난달 누적 예약 객실수 5만 건을 넘어섰다고 설명했다. 또한 누적 평점 4.8, 재구매율 22%로 인기를 얻고 있다.

마이리얼트립은 올 1월부터 ▲마이리얼호캉스 상품 확장 ▲테마별 호텔을 한데 모아 소개하는 호텔 일주 프로모션 ▲기간 한정 특별가로 진행하는 타임세일 프로모션 등 다양한 호텔 할인 서비스를 지속적으로 선보인다. 이동건 마이리얼트립 대표는 "코로나19로 안전하지만 특별한 여행을 선호하는 호캉스 이용자 수가 빠르게 늘고 있다"며 "특히 마이리얼트립에서만 만나볼 수 있는 연령별 맞춤 호캉스 패키지 상품이 많은 사랑을 받고 있다"고 말했다.

