과거에는 연차가 쌓여야 리더 자리에 오를 수 있었지만, 이제는 꼭 그렇지만은 않다. 크고 작은 조직에서 갑작스럽게 리더가 되는 사람들이 많다. 그러면서 의외로 완벽 강박에 사로잡힌 사람들이 적지 않은데, 저자는 리더가 꼭 완벽하려 애쓸 필요가 없다고 말한다. ‘리더는 출중한 능력이 뒷받침돼야 한다’는 낡은 틀을 깨부순다.

리더가 다 잘할 필요는 없다 | 클리퍼드 허드슨 | 갤리온 | 1만5000원

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr