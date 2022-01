공정위, 중기중앙회·전문건설협회와 '원자재값 상승분 납품단가 반영·표준하도급계약서 확대' 방안 논의

하도급분야 사업자단체와 실무 협의회

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 공정거래위원회가 7일 하도급 분야 주요 사업자단체인 중소기업중앙회, 전문건설협회와 실무 협의회를 열고 원자재 가격 상승시위 납품단가 반영 방안 등을 논의했다.

이번 간담회는 코로나19 장기화에 따른 경기침체와 원자재가격 상승 등으로 심화된 대금미지급 문제와 납품대금 조정 문제 등에 대한 정책을 논의하고 관련된 현장의 의견을 적극 청취하고자 마련됐다.

참석자들은 이 자리에서 하도급업체가 신속하게 대금을 지급받을 수 있도록 시정조치와 분쟁조정, 동의의결 등의 효율적 활용 방안에 대해 논의했다. 또 최근 석유와 철광석 등 원자재 가격이 급등했음에도 많은 하도급업체가 이를 납품단가에 반영하지 못해 수익률이 악화되고 있어 하도급업체가 제값을 받을 수 있도록 기존의 납품단가 조정협의 제도의 활성화를 포함한 다양한 방안과 조선산업 등 거래관행 등을 개선할 필요성이 있는 업종과 개정이 필요한 개별조항에 대한 논의를 진행했다.

중기중앙회는 '하도급업체의 가장 큰 애로사항이 대금미지급 문제'라는 점에 공감을 표하면서 정부가 지속적으로 현장의 목소리를 듣고 개선방안을 마련할 필요가 있다고 강조했다. 전문건설협회도 대금 관련 문제의 해결과 표준계약서 보급 확대가 시급하다며 공정위와 문제인식을 같이했다.

공정위 관계자는 "공정위는 이번 간담회에서 논의된 내용을 토대로 대금미지급 신속구제 등 올해의 하도급 분야 중점 과제들을 발굴·추진해 나갈 계획"이라며 "아울러 공정위는 사건업무 개선 태스크포스(TF) 3개 분과를 운영해 하도급분야를 포함한 사건처리 역량을 제고해 나갈 것"이라고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr