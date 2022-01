마켓컬리, 원예산업 발전 공로 '농림축산식품부 장관' 표창 수상

2020년 2월 온라인 최초 새벽배송으로 꽃 판매하는 '농부의 꽃' 브랜드 출시

화훼농가 매출 보전에 기여…꽃 상시 판매로 농가 안정적 매출 보장



[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리는 원예산업 발전에 기여한 공을 인정받아 해당 업무를 담당한 이준규 농수산팀 리더가 농림축산식품부 장관 표창을 대표로 수상했다고 7일 밝혔다.

컬리는 "농수산품 개발과 판매를 총괄하고 있는 이준규 리더와 김신희 MD는 2020년 2월 꽃을 새벽배송과 연계해 판매하는 '농부의 꽃' 브랜드를 온라인 업계 최초로 출시했다"며 "'농부의 꽃'은 꽃다발이 아닌 절화(切花)상품을 취급한 것이 특징이며 중간 유통 단계가 많은 기존 꽃 유통 시장의 비효율을 개선한 점을 높게 평가 받았다"고 설명했다. 2020년 1월부터 시작된 코로나19로 졸업식, 입학식, 결혼식 등 꽃을 선물하는 행사들이 취소되며 화훼농가들이 극심한 매출 감소를 겪고 있던 상황에서 매출 보전에 기여한 점도 공로로 인정받았다는 설명이다.

마켓컬리 '농부의 꽃'은 꽃을 이벤트 상품이 아닌 상시로 구매할 수 있는 상품으로 인식시켰다는 점에서도 높은 평가를 받았다. 꽃의 상시 판매는 농가가 합리적인 가격 정책을 적용할 수 있도록 했고, 그 결과 연중 안정적인 매출을 확보할 수 있는 구조를 갖추는데 기여했다는 것이다.

마켓컬리가 출시 75일 만에 판매한 튤립과 프리지아는 약 30만본으로 국내 화훼 시장의 3~4% 정도 규모다. 마켓컬리는 프리지아, 튤립을 시작으로 맨드라미, 소국, 장미, 칼라, 해바라기 등 기존 소형 꽃 매장에서는 취급할 수 없는 총 280여종의 절화를 판매했다. 마켓컬리는 농산물을 최상의 상태로 배송하는 샛별배송 시스템을 화훼 배송에도 적용했다. 샛별배송으로 더욱 신선한 상태의 꽃을 고객에게 배송하게 되면서 고객 만족도를 높였다는 점에서도 주목 받았다는 설명이다. '농부의 꽃' 출시 이후 20개월 만에 180만 송이 이상의 꽃을 판매했으며 지난해 화훼 상품으로만 약 25억원의 매출을 기록했다.

컬리 김슬아 대표도 화훼 상품 판매에 기여한 공을 인정받아 강원도로부터 도지사 감사패를 받았다. 강원도는 마켓컬리 농부의 꽃 브랜드에 가장 먼저 입점한 튤립 농가가 있는 지역이다.

이준규 컬리 리더는 "컬리는 생산자와 판매자, 소비자가 만드는 선순환 구조를 통해 지속가능한 유통을 추구해왔다"며 "화훼 상품의 판매 역시 이같은 기조에서 시작된 것으로 앞으로 더 많은 화훼 상품을 입점해 생산자에게는 좋은 판로를 제공하고 고객들에게는 마음에 위로를 주는 상품을 보여드리도록 노력할 것"이라고 말했다.

