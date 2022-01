삼성전자, 작년 매출 279조원…사상 최고치 경신(상보)

2021년 매출 반도체 슈퍼사이클 규모 뛰어넘어

작년 영업익 51조5700억원…전년比 43.29%↑

[아시아경제 이혜영 기자] 삼성전자가 지난해 연간 매출액 279조원을 돌파하며 사상 최대 실적을 기록했다.

삼성전자는 연결 기준 작년 연간 매출은 279조400억원으로 전년 대비 17.83% 증가했다고 7일 공시했다. 이는 반도체 슈퍼 사이클이었던 2018년의 243조7714억원을 큰 폭으로 뛰어넘은 것이다.

지난해 영업이익은 51조5700억원으로 전년보다 43.29% 증가한 것으로 집계됐다.

코로나19 사태 장기화 속에서도 언택트 수요가 늘며 반도체가 실적을 견인했고, 모바일·가전 등 세트사업 역시 견조한 흐름을 보인 것으로 분석된다.

지난해 4분기 영업이익은 13조8000억원으로 지난해 동기보다 52.49% 늘었고, 분기 매출은 76조원으로 23.48% 증가했다. 이는 분기 기준 역대 최대 실적으로 지난해 3분기 최대 실적을 기록한 이후 1분기 만에 기록을 다시 썼다.

삼성전자의 연간 매출액과 영업이익은 모두 금융정보업체 에프앤가이드가 집계한 실적 컨센서스(매출 278조1487억원·영업익 52조8376억원)를 웃돌았다. 분기 매출은 컨센서스(75조3510억원)를 상회했지만, 영업이익은 예상치인 15조원을 밑돌았다.

