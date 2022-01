풀무원, 롯데온과 기부 나서… ‘얄피만두’ 판매량 10% 취약계층 지원

[아시아경제 이승진 기자] 설 명절을 앞두고 풀무원이 사회에 온정을 나누는 기부 캠페인에 나섰다.

풀무원식품은 롯데온과 함께 냉동만두 ‘얇은피 꽉찬속 만두’(이하 얄피만두) 기부 캠페인 ‘ON세상이 따뜻할 만두하지’를 진행한다고 7일 밝혔다.

‘ON세상이 따뜻할 만두하지’는 26일까지 롯데온 마트몰에서 판매된 얄피만두 수량의 10%를 취약계층에 제품으로 지원하는 기부 캠페인이다. 고객이 구매한 얄피만두 전 품목이 해당된다.

풀무원은 판매량의 10%에 해당하는 얄피만두를 강남복지재단에 기부하고, 재단은 이를 강남구 주민센터와 협업해 구내 복지 사각지대에 놓인 취약계층에 지원하게 된다.

풀무원은 얄피만두의 꽉 찬 속처럼 우리 사회 취약계층의 냉장고를 채우고 지역사회 복지에 기여하겠다는 의미를 담아 이번 기부 행사를 기획했다.

한편, 풀무원은 얄피만두 시리즈로 큰 인기를 얻은 데 이어 지난해 후속작으로 수제 스타일의 프리미엄 ‘얇은피 꽉찬속 세모만두’(세모얄피)를 출시했다.

