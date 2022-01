대한항공, 2025년까지 영종도에 엔진정비단지 구축…1천명 직접 일자리 기대

인천시-대한항공, 5일 MRO산업 발전 업무협약 체결

3346억 투자, 정비엔진 9종·연 300대 생산능력 갖춰

[아시아경제 박혜숙 기자] 대한항공이 2025년까지 인천 영종도에 항공기 엔진정비 클러스터를 구축한다.

인천시와 대한항공은 5일 시청에서 항공정비(MRO) 산업 발전을 위한 업무협약을 체결하고 전문인력 양성과 일자리 창출, 항공정비 혁신 연구개발을 위해 공동 노력하기로 했다.

대한항공은 3346억원을 투자해 중구 운북동 1329의1 14만2000㎡ 터에 정비엔진 능력 9종, 연간 300대의 생산 능력을 갖춘 항공기 엔진정비 클러스터를 조성할 계획이다.

대한항공은 앞서 2016년 영종도에 엔진 테스트 셀(Engine Test Cell)을 준공한 바 있으며, 그동안의 엔진정비 기술력과 노하우를 토대로 현존하는 대부분의 민항기 엔진에 대한 정비가 가능하도록 엔진정비 클러스터를 구축한다는 구상이다.

인천시도 항공산업을 인천형 일자리 창출의 가장 적합한 모델로 보고, 인천경제자유구역청·중구와 함께 원스톱 행정 서비스를 지원키로 했다.

또 청년 일자리 창출에 힘을 보태기 위해 기존 항공기 정비사의 엔진정비 전환 교육, 신규 항공기 엔진 정비사 양성 등 항공정비 산업의 분야별 맞춤 인재 양성체계를 구축할 방침이다.

시는 엔진정비 클러스터가 구축되면 1000명 이상의 일자리가 생겨날 것으로 보고 있다. 이는 5700억원을 투자해 1000여명의 직접고용 효과를 거둔 광주형 일자리 사업에 버금가는 규모다.

시는 대한항공 엔진정비 클러스터 외에도 지난해 유치 협약을 체결한 이스라엘 항공우주산업(IAI)의 항공 개조사업, 미국 아틀라스 항공사의 화물기 중정비센터 사업을 중점 지원하며 첨단 항공산업 육성에 주력할 계획이다.

박남춘 시장은 "이스라엘 IAI 항공기 개조사업, 아틀라스 화물기 중정비센터에 이어 대한항공 엔진정비 클러스터까지 인천형 항공정비산업 포트폴리오 구축을 위한 퍼즐을 완성할 수 있게 됐다"며 "인천시도 이에 발맞춰 인천형 항공산업 청년일자리 창출을 추진하고 항공정비산업, 도심항공교통체계 등 첨단 항공산업의 기술 개발과 구조 고도화에 힘 쓰겠다"고 밝혔다.

