[아시아경제 이춘희 기자] 보령제약이 김정균 보령홀딩스 대표이사를 신임 사장에 선임했다고 4일 밝혔다.

김 신임 사장은 2017년부터 보령홀딩스 경영총괄 임원과 대표이사를 맡아 조직문화 혁신과 투명한 경영 체계 정립, 신사업 역량 강화, 적극적인 국내외 투자 활동 등을 통해 경영 효율성을 높여왔다.

김 사장은 지속가능한 성장을 위한 새로운 수익기반(Earning Power) 창출에 주력할 계획이다. 그는 "급변하는 경영환경 속에 지속가능한 성장을 위해서는 기업의 수익성 확대가 더욱 중요해지고 있다”며 “미래 환경에 대응하고 투자 선순환이 가능한 수익 기반의 창출을 위해 책임감을 갖고 노력하겠다”고 말했다.

