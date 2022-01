[클릭 e종목]"에코프로비엠, 올해 실적전망 상향"

[아시아경제 지연진 기자]NH투자증권은 에코프로비엠에 대해 올해 매출액 전망치를 16% 상향 조정했지만, 2024년 실적 변동이 미미할 것으로 예상돼 매수 투자의견과 목표주가 80만원을 유지한다고 4일 밝혔다.

에코프로비엠은 지난해 4분기 매출액이 5258억원으로 전년동기대비 113.0% 증가하며 시장 전망치를 21% 웃돌았다. 영업이

익은 383억원으로 166.2% 증가했다. 올해 1분기 가동 예정이던 'CAM6'(삼성SDI JV)가 12월 조기 가동에 들어가며 매출액은 예상보다 좋았지만, 감가상각비 반영에 따라 수익성은 일시적으로 예상치를 소폭 하회할 것으로 전망된다.

주민우 NH투자증권 연구원은 "CAM6 가동이 앞당겨진 이유는 BMW의 물량 조기 공급 요구에 따른 것으로 추정된다"며 "BMW는 최근 출시한 순수전기차 모델(iX, i4)의 초기 물량 완판이 이어지며 생산인력을 5% 늘리겠다는 계획을 발표한바 있다"고 전했다.

CAM6 조기가동 영향으로 올해 매출액은 2조9000억원, 영업이익은 2805억원이 전망된다. 이는 기존 전망치보다 각각 16%, 13% 상향 조정한 것이다.

주 연구원은 "올해 실적 상향조정은 긍정적이나, 목표주가 상향 조정을 위해서는 목표주가 산정 기준 시점인 2024년 이후 실적에 대한 상향 조정이 필요하다"며 "예상 가능한 시나리오는 2024년 가동 목표인 유럽, 2025년 가동 목표인 미국의 가동 시점이 앞당겨지거나 신규 증설이 추가돼 실적 추정치가 상향 조정되거나, 생산성 개선으로 10%를 넘는 마진 기록할 경우"라고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr